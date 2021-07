Fútbol/Euro.- Mancini: "Italia ha crecido y puede hacerlo más"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)



El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, confesó su admiración por su equipo, capaz de ganar la Eurocopa 2020 cuando era impensable no hace mucho, y mostrando una progresión que aún le queda recorrido tras triunfar este domingo en Wembley.



"Hay que tener un poco de suerte en los penaltis. Siento un poco de pena por Inglaterra, ellos han hecho un gran torneo también", dijo tras la final, decidida en los penaltis, con un Donnarumma salvador parando dos penaltis.



Mancini, que se hizo cargo de Italia después del fracaso de no clasificarse para el Mundial 2018, destacó la progresión, con una racha de 34 partidos sin perder. "El equipo ha crecido mucho y creo que puede mejorar más. Estamos muy contentos por todos los italianos, no tengo palabras para estos jugadores", afirmó.



"Era imposible soñar con esto hace no mucho, pero estos jugadores son increíbles. Es un grupo maravilloso. La final fue un partido difícil, con ellos por delante tan pronto, pero más allá del inicio, dominamos el partido", añadió.