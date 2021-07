Fútbol/Copa América.- Messi: "Necesitaba sacarme la espina de ganar algo con la selección"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El internacional argentino Leo Messi ha reconocido que necesitaba sacarse "la espina" de ganar un título con su selección, algo que ha conseguido esta madrugada al superar a Brasil en la final de la Copa América (1-0), y ha apuntado que la nueva "camada" de jugadores de la albiceleste puede dar grandes alegrías en el futuro.



"Gracias a Dios somos campeones. Necesitaba sacarme la espina de poder conseguir algo con la selección, había estado muy cerca muchísimos años. Sabía que algún momento se iba a dar y creo que no hay mejor momento que este", declaró tras conquistar el torneo en Maracaná gracias a un gol de Ángel Di María.



El delantero del FC Barcelona pudo alzar al fin un entorchado después de caer en la final del Mundial 2014 y las Copas América 2007, 2015 y 2016. "Es una locura, es inexplicable la felicidad que siento. Me ha tocado irme triste, pero sabía que en algún momento se iba a dar", manifestó. "Creo que todavía no somos conscientes de lo que hicimos. Es un partido que va a quedar en la historia", añadió.



Por último, Messi aventuró muchos más éxitos de la mano del grupo formado por Lionel Scaloni. "Hay que aprovechar este envión, esta nueva camada. Les dije que iban a ser el futuro de la selección y no me equivoqué. Así lo demostraron, hoy somos campeones", concluyó.