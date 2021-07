Fútbol.- Hoeness: "Kroos ya no tiene nada más que hacer en el fútbol"

Ismaning (Alemania), 11 (dpa/EP)



El presidente de honor del Bayern Múnich, Uli Hoeness, criticó este domingo al delantero Toni Kroos diciendo que "ya no tiene nada más que hacer en el fútbol" y asegurando que "su forma de jugar está totalmente desfasada".



En su análisis sobre la eliminación de Alemania de la Eurocopa, Hoeness comentó al canal deportivo Sport1 que el rendimiento de Kroos no está a la altura de los tiempos que corren. "Ya no tiene nada más que hacer en el fútbol", afirmó.



Aademás, aseguró que uno de los problemas del combinado alemán fue que el exseleccionador Joachim Löw estaba desesperado por incorporar a Kroos y que por eso cambió a una línea de tres defensas. Hoeness opinó que los ajustes tácticos realizados por Löw, por quien afirmó tener mucha estima así como por Kroos, "fracasaron por completo".



"Si se hubiera jugado con las tácticas del Bayern de la temporada del triplete, estoy completamente seguro de que ahora estaríamos en una posición diferente", continuó.



Entre otras cosas, el exdirectivo de 69 años abogó por introducir una defensa de cuatro en la selección y por Joshua Kimmich junto a Leon Goretzka como centrales. y apuntó que Alemania jugó "un fútbol miedoso" contra Inglaterra, añadiendo que, al final del partido, Kroos ni siquiera cruzaba la línea de mediocampo. "Su forma de jugar está totalmente desfasada", observó, apuntando que la estrella del Real Madrid hizo demasiados pases cruzados.



Kroos se despidió de la selección tres días después de la eliminación alemana de la Eurocopa. El jugador de 31 años disputó hasta entonces 106 partidos y fue campeón del mundo en Brasil 2014.



Hoeness también atribuyó parte de la eliminación en octavos de final a los jugadores más destacados. "Conocí a nuestros jugadores como tipos súper seguros de sí mismos, que tenían mucho derecho a opinar bajo la dirección de Hansi Flick -extécnico del Bayern-", dijo Hoeness, criticando no haber visto nada de esto durante la Eurocopa.