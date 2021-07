Estados Unidos.- Estados Unidos cae ante Nigeria en su primer partido de preparación para Tokio

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La selección de baloncesto de Estados Unidos ha dado la sorpresa al caer esta madrugada, en su primer amistoso preparatorio para los Juegos Olímpicos, ante Nigeria (90-87) en Las Vegas, un resultado que desata las dudas en el combinado norteamericano a cinco días de medirse con España y a 12 de empezar la cita en Tokio.



Aunque Gregg Popovich no dispuso de jugadores como Devin Booker, Khris Middleton o Jrue Holiday, que se encuentran disputando las Finales de la NBA, si contó con la estrella Kevin Durant, así como Bradley Beal, Damian Lillard, Jayson Tatum y Bam Adebayo.



El alero de Brooklyn Nets, que nunca había perdido con el 'Team USA' hasta el momento y que cuenta ya con dos oros olímpicos, lideró el ataque de los locales con 17 puntos, por los 15 de Tatum. Zach LaVine, Kevin Love y Jerami Grant aportaron saliendo desde el banquillo para lograr una pequeña renta en el segundo cuarto (36-29), pero las ventajas se redujeron a la mínima expresión antes del descanso (43-41).



La igualdad se mantuvo hasta el final, cuando Durant y Lillard volvieron a entrar a la cancha a falta de algo más de siete minutos. Dos tiros libres anotados por Ike Iroegbu a 2:46 del final pusieron el 80-74 para Nigeria, y un triple de Michael Gbinije aumentó la diferencia a ocho puntos. Los dos triples de Durant fueron contrarrestados por un triple de Iroegbu y otros cuatro tiros libres anotados por el de Brooklyn Nets apretaron el duelo (88-87).



Sin embargo, desde la línea de personal, el base de Miami Heat Gabe Vincent, el mejor del partido con 21 tantos, dieron la victoria a Nigeria, que cuenta con otros cinco NBA: Precious Achiuwa (Miami Heat), KZ Okpala (Miami Heat), Chimezie Metu (Sacramento Kings), Josh Okogie (Minnesota Timberwolves) y Miye Oni (Utah Jazz).



Es el tercer amistoso que pierde Estados Unidos desde 1992, el primero con una selección africana desde 1950. "Con cuatro días de entrenamiento, hubo muchas cosas que me gustaron, de cierta manera estoy un poco contento de que haya sucedido. Esta derrota no significa nada si no aprendemos de ella", señaló Popovich.



Este lunes, Estados Unidos se enfrentará a Australia, y el viernes lo hará con España también en Las Vegas. En los Juegos, se medirá en su grupo con Francia, Irán y República Checa.