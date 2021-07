Entierran a otras 19 víctimas en el aniversario del genocidio de Srebrenica

EFE/EPA/FEHIM DEMIR

Sarajevo, 11 jul (EFE).- Bosnia-Herzegovina conmemoró hoy el vigésimo sexto aniversario de la matanza de bosniomusulmanes de Srebrenica a manos de fuerzas serbobosnias, con en entierro de otras 19 víctimas identificadas del crimen, calificado de genocidio por la justicia internacional.

Cientos de personas acudieron a la ceremonia y el entierro colectivo, que se celebra cada 11 de julio en Srebrenica para rendir homenaje a las víctimas.

El menor de los asesinados que recibió este domingo sepultura tenía 16 años al morir, mientras que la víctima de más edad era un hombre de 64.

Más de 8.000 varones musulmanes fueron asesinados en julio de 1995 tras la toma de Srebrenica -enclave oriental que era entonces zona protegida por la ONU- por parte de las tropas serbobosnias bajo el mando del general Ratko Mladic.

El líder militar fue condenado a cadena perpetua por el Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales (MTPI) por el genocidio de Srebrenica y otros crímenes cometidos en la guerra bosnia, que de 1992 a 1995 enfrentó a bosnios musulmanes, serbios y croatas.

El presidente de MTPI, Carmel Agius, quien se dirigió hoy de forma telemática al acto en Srebrenica, criticó cualquier negación del genocidio por fines políticos para seguir con las divisiones de ciudadanos de Bosnia-Herzegovina.

"Es evidente cuán deshonesto y hasta desvergonzado es seguir socavando la dolorosa verdad", dijo Agius.

Insistió en que la responsabilidad por los crímenes recae sobre "los autores y quienes los lideraban e incitaban" y "cuyos nombres conocemos", y no en comunidades, grupos étnicos ni naciones, y pidió que se recuerde siempre los crímenes cometidos "para que no ocurra nunca más".

"Haremos todo lo posible para asegurar que la verdad de julio de 1995 siga viviendo", dijo, y añadió que "es la tarea que debemos a miles de almas" que perdieron la vida.

El comisario europeo de Vecindad, Oliver Varhelyi, también indicó en un mensaje enviado por vídeo que "no hay espacio en la Unión (Europea) para la negación del genocidio y la glorificación de los criminales de guerra, y son inaceptables los intentos de revisionismo de la historia".

"Los líderes políticos en los Balcanes Occidentales deben ser un ejemplo de oposición a las raíces del odio que llevó al genocidio y de la superación de la trágica herencia del pasado", afirmó.

En el cementerio del Centro conmemorativo de Potocari, en las afueras de Srebrenica, reposan ahora 6.671 víctimas, cuyos restos fueron encontrados en diferentes fosas comunes.

Aún quedan por hallar los restos de cerca de un millar de víctimas.

Hasta ahora, 48 personas han sido condenadas por la justicia internacional y los tribunales de Bosnia-Herzegovina y Serbia en relación con la matanza de Srebrenica a más de 700 años de cárcel.

Cinco personas fueron condenados a cadena perpetua, entre ellas Mladic y quien fue el líder político de los serbios de Bosnia, Radovan Karadzic. EFE

