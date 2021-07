Embajador en España: "Hay que apoyar la institucionalidad en Haití"

El embajador de Haití en España, Louis Marie Montfort Saintil. EFE/Fernando Alvarado/Archivo

Madrid, 11 jul (EFE).- El embajador de Haití en España, Louis Marie Montfort Saintil, llamó este domingo a "todas las fuerzas vivas" de su país a "apoyar la institucionalidad" para poder avanzar hacia un gobierno que pueda en un primer momento facilitar la investigación del asesinato del presidente Jovenel Moise y "mantener la democracia viva".

"La muerte del presidente ha sido un duro golpe para nuestra democracia y el pueblo haitiano está todavía en 'shock'", dijo Montfort Saintil en una entrevista telefónica con EFE.

El embajador confirmó las últimas informaciones sobre la investigación del crimen de Moïse y las conversaciones del primer ministro en funciones del país caribeño, Claude Joseph, con Colombia, cuyo presidente, Iván Duque, ha puesto al servicio de las indagaciones a la Interpol de su país.

También con Estados Unidos, para definir los hechos, llegar a identificar a los autores intelectuales "y que este acto no esté impune".

"Yo personalmente como embajador no tengo explicación de lo sucedido. Estamos esperando las noticias, pero una cosa es cierta: el presidente está muerto y, si es así, hay culpables. Es importante encontrar al autor intelectual del crimen. Pero las causas que llevaron al asesinato del presidente solo lo saben ellos", dijo Montfort Saintil.

"Lo único que puedo decir es que la vida humana es sagrada y que el juego democrático no debe llegar a quitar la vida a un presidente, es una cosa que no tiene explicación", añadió.

UN ÚNICO PRIMER MINISTRO EN FUNCIONES: CLAUDE JOSEPH

El embajador aclaró que el único primer ministro en funciones en Haití ahora mismo es Claude Joseph, ya que a pesar de que Moïse designara uno nuevo, Ariel Henry, para ese puesto dos días antes de su muerte, éste no llegó a ser investido en sus funciones.

Henry no ha vuelto a reclamar el liderazgo del país para sí desde que la Organización de la Naciones Unidas y Estados Unidos manifestaran su apoyo a Joseph que, además, cuenta con el respaldo de la Policía y el Ejército.

"Según el derecho administrativo hasta que no hayas sido investido en tu función no se puede desempeñar ningún papel. Hay que tener en cuenta esto y el artículo 149 de la Constitución, que señala que debe ser el primer ministro quien en caso de debacle institucional quien tiene que dirigir al país hasta la celebración de nuevas elecciones en el plazo establecido constitucionalmente", explicó.

Además, "la Policía y el Ejército está trabajando para garantizar la paz y también el funcionamiento de las instituciones. El presidente está muerto, pero no podemos entrar en una situación de caos porque no facilitaría la investigación", dijo.

El objetivo del presidente Moïse era "trabajar por una sociedad y un país más justo e inclusivo para que los haitianos sintamos orgullo, por eso le pedimos a la comunidad internacional que cambiemos el paradigma de las ayudas internacionales, que de verdad tengan una repercusión tanto a corto como a largo plazo".

"Esta es una situación que estamos viviendo hace años, y esperamos que esta vez podemos definir con ellos un proyecto con reponsabilidades, pero nosotros como haitianos tenemos que sentarnos para crear una sociedad que es la que esperamos desde hace 30 años. Con la muerte de un presidente todo ha fallado", concluyó.