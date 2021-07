El Eurogrupo debate con Yellen sobre la recuperación y estabilidad financiera

EFE/EPA/ANDREA MEROLA

Bruselas, 11 jul (EFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo) se reunirán este lunes con la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, para debatir sobre la recuperación tras la pandemia y la estabilidad financiera y bancaria.

El Eurogrupo también tratará la política fiscal de la eurozona y sus perspectivas para 2022.

En el intercambio con Yellen, que estará físicamente en Bruselas, no solo participarán los ministros de la eurozona, sino también los del resto de la Unión Europea (UE).

Fuentes comunitarias dijeron esperar que el debate se centre en las políticas económicas para acelerar la recuperación y en cuestiones relacionadas con la estabilidad bancaria y financiera.

Añadieron que también se trata de "mantener y reforzar los vínculos transatlánticos" en el ámbito económico "y, de manera más general, de reconstruir los lazos, que fueron un poco debilitados temporalmente", en referencia al mandato presidencial de Donald Trump (presidente de Estados Unidos desde el 20 de enero de 2017 hasta el 20 de enero de 2021).

El encuentro tendrá lugar tras la reunión de ministros de Finanzas y de gobernadores de los Bancos Centrales del G20, en Venecia (norte de Italia), en el que se ha acordado la reforma del sistema fiscal global, y cuando la Comisión Europea sigue trabajando en una propuesta propia de impuesto sobre las grandes empresas digitales que funcione también como recurso propio para financiar el presupuesto comunitario.

Sin embargo, las fuentes comunitarias aseguraron que se "desalentará" la discusión sobre la tasa digital comunitaria, ya que el órgano encargado de abordar los impuestos no es el Eurogrupo, sino la reunión formal de los ministros de Finanzas y Economía de los Veintisiete en el Consejo de la UE (Ecofin).

Aun así, no excluyeron la posibilidad de que algunos ministros lo planteen, si bien insistieron en que "se intentará evitar la cuestión".

Tampoco se puede descartar que la propia Yellen introduzca el tema.

Ya a solas, los diecinueve ministros de la eurozona debatirán la situación fiscal del área del euro y las perspectivas, en particular, para 2022.

El intercambio contará con la participación del presidente de la Junta Fiscal Europea, Niels Thygesen, quien presentará el informe que ese organismo independiente que asesora a la Comisión Europea publicó el mes pasado.

Ese documento instaba a que las reglas comunitarias sobre control del déficit y la deuda públicos se reformen antes de reactivarlas.

El organismo también respaldaba que durante 2022 sigan suspendidas esas normas, recogidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que exige a los Estados miembros mantener el déficit público por debajo del 3 % del producto interior bruto (PIB) y que la deuda pública no supere el 60 % del PIB.

Más allá de la suspensión, la CE tiene previsto relanzar en otoño el debate sobre la reforma de esas normas, pero las fuentes afirmaron que no se espera que ese sea el centro de la discusión, pese a que tampoco descartaron que se pueda plantear.

Después de no lograr en junio un acuerdo sobre el plan de trabajo para finalizar en los próximos años la unión bancaria, los ministros de la eurozona y del resto de la UE retomarán el asunto en un debate que "no será sustancial", según las fuentes, y que estará centrado en organizar el trabajo futuro y en que el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, informe sobre la cumbre del euro del mes pasado.

De todas formas, asumieron que el calendario electoral, en particular, los comicios alemanes federales de septiembre, hace "bastante difícil" lograr avances políticos durante un periodo de tiempo.

Las fuentes consideraron "probable" que la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, aproveche su participación en el Eurogrupo para presentar la decisión del emisor europeo de subir su objetivo de inflación al 2 %.