EEUU.- Charlottesville retira la estatua del General Lee, epicentro de las protestas supremacistas

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de la ciudad estadounidense de Charlottesville, en el estado de Virginia, han retirado este sábado la estatua del general confederado Robert E. Lee, que sirvió de epicentro para las protestas organizadas en 2017 por supremacistas blancos y colectivos de ultraderecha, y que desembocó en el asesinato de la contramanifestante Heather Heyer.



Junto al monumento a Lee también se ha retirado de la vía pública otra figura del general Thomas 'Stonewall' Jackson y otra en la que se representa a la indígena Sacagawea junto a los exploradores Mariwether Lewis y William Clark y que había sido criticada por mostrar a la mujer arrodillada tras los dos hombres, en una postura erguida y orgullosa, según recoge el medio ABC News.



El proceso de retirada de las estatuas ha comenzado a las 8.00 horas (hora local) y ha estado acompañado por los vítores de los ciudadanos que se han acercado a Market Street Park.



Hace cinco años ya se propuso la retirada de estos monumentos en Charlottesville, pero un año después este enclave se convirtió en el punto de reunión de los supremacistas blancos en una marcha bajo el lema 'Unite the Right' (Unid a la derecha, en castellano) en el mes de agosto de 2017 y que acabó con disturbios y la muerte de Heyer.



"Derribar esta estatua es un pequeño paso más hacia el objetivo de ayudar a Charlottesville, Virginia y Estados Unidos a lidiar con el pecado de estar dispuesto a destruir a los negros para obtener beneficios económicos", ha expresado el alcalde de la ciudad, Nikuyah Walker, en una intervención previa a la retirada de la estatua de Lee.



Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Emilie Simons, ha asegurado que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está de acuerdo con la retirada de la vía pública de este tipo de estatuas, según ha publicado en sus redes sociales.



"El presidente cree que los monumentos a los líderes confederados pertenecen a museos, no a lugares públicos, y da la bienvenida a la retirada de las estatuas hoy", ha expresado.



Las dos estatuas se almacenarán en un lugar seguro en propiedad de la ciudad hasta que el Consejo tome una decisión final sobre su entrega a algún museo o sociedad histórica.



También existe una demanda parecida en capital de Richmond, en el estado de Virginia, donde se han eliminado varios monumentos a lo largo de la prominente Monument Avenue. La correspondiente estatua de Robert Lee de seis pisos de altura que se eleva sobre la ciudad todavía permanece en pie.



'Unite the Right' fue una de las machas más grandes de este tipo en décadas y atrajo a cientos de neonazis, nacionalistas blancos y miembros del Ku Klux Klan. Decenas de personas resultaron heridas en la violencia que estalló entre los manifestantes y los contramanifestantes.