Cuba, sacudida por manifestaciones inéditas contra el gobierno

San Antonio de los Baños, Cuba, 11 Jul 2021 (AFP) - Una serie de manifestaciones sin precedentes con gritos de "¡libertad!" y "¡abajo la dictadura!" estallaron el domingo en Cuba, cuando el país atraviesa su peor crisis económica en 30 años. Las protestas, ampliamente difundidas en redes sociales, comenzaron de forma espontánea por la mañana, un hecho muy poco común en este país gobernado por el Partido Comunista (PCC- único), donde las únicas concentraciones autorizadas suelen ser las del partido. "Abajo la dictadura", "Que se vayan" o "¡Patria y vida!" - el título de una polémica canción-, gritaron varios miles de manifestantes en San Antonio de los Baños, una pequeña ciudad de 50.000 habitantes a unos 30 kilómetros de La Habana. "Libertad", corearon centenares más en el Malecón, en la costa de La Habana.Otras protestas fueron reportadas y transmitidas en vivo a través de Facebook o Twitter, a lo largo de este país donde el internet móvil llegó apenas a finales de 2018.Un imponente despliegue militar y policial fue enviado durante la jornada a San Antonio de los Baños, constataron periodistas de la AFP. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, también acudió a esta localidad acompañado por militantes del partido que marcharon al grito de "Viva Cuba" y "Viva Fidel", mientras que a lo largo de su recorrido los pobladores seguían protestando a gritos contra la crisis económica.Una residente, que habló bajo condición de anonimato, dijo a AFP que había participado en la manifestación de la mañana, harta de "la situación con la corriente y la comida". - "Mafia cubano-americano" -La pandemia del coronavirus, cuyos primeros casos en la isla fueron detectados en marzo de 2020, ha sumido a Cuba en su peor crisis económica en 30 años.Cada día, los cubanos tienen que esperar largas horas en colas para conseguir comida y también se enfrentan a la escasez de medicamentos, lo que ha generado un fuerte malestar en la sociedad. Las dificultades económicas también han llevado a las autoridades a aplicar cortes de electricidad de varias horas al día en amplias zonas del país."La situación energética parece que fue la que levantó aquí algunos ánimos", reconoció Díaz-Canel frente a periodistas, culpando a las sanciones estadounidenses impuestas por Donald Trump y que Joe Biden ha dejado hasta ahora sin cambios."Si tú quieres que el pueblo esté mejor, levante el bloqueo primero", impuesto desde 1962, agregó."La mafia cubanoamericana pagando muy bien en redes sociales (...) han tomado como pretexto la situación de Cuba y han llamado y han convocado a que haya manifestaciones en todas las regiones del país", afirmó. El presidente dijo que "hay personas que vinieron a manifestar la insatisfacción", incluso "revolucionarios confundidos".Pero aquí somos "muchos, y me pongo como el primero, que estamos dispuestos a dar la vida por esta revolución", dijo durante un discurso de la televisión en directo. - #SOSCuba -Las protestas se produjeron en un día en el que Cuba registró un nuevo récord diario de contagios y muertes por el coronavirus, con 6.923 casos reportados para un total de 238.491 y 47 muertes en 24 horas, sumando un total de 1.537 fallecimientos. "Son cifras alarmantes, que aumentan cada día", comentó el domingo el jefe de epidemiología del Ministerio de Sanidad, Francisco Durán, durante su rueda de prensa diaria en televisión. Bajo las palabras clave #SOSCuba o #SOSMatanzas (el nombre de la provincia más afectada), las peticiones de ayuda en las redes sociales se multiplicaron, así como los llamados para que el gobierno facilite el envío de donaciones desde el extranjero. El sábado, un grupo de opositores pidió que se abriera un "corredor humanitario", iniciativa que el gobierno desestimó."Los conceptos ligados a corredor humanitario y ayuda humanitaria están asociados a zonas en conflicto y no aplican a Cuba", afirmó este sábado en conferencia de prensa el director de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior de la cancillería cubana, Ernesto Soberón.Las autoridades denunciaron "una campaña" que busca "presentar una imagen de caos total en el país que no corresponde a la situación actual".No obstante, el Gobierno tiene previsto habilitar una dirección de correo electrónico el lunes para agilizar las donaciones desde el extranjero, dijo el Soberón.ka/lp/dga