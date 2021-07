Coronavirus.- Irán y Cuba acuerdan la producción en Irán de la segunda vacuna cubana contra la COVID

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El Instituto Finlay de vacunas de Cuba y el Instituto Pasteur de Irán han suscrito una declaración conjunta para la transferencia tecnológica para la producción de la vacuna cubana Soberana 02, la segunda desarrollada en la isla caribeña. Cuba e Irán ya pactaron el 8 de enero un acuerdo para realizar ensayo clínico de fase 3 de ese fármaco en Irán.



"Cuba e Irán tienen una larga historia de cooperación en el sector de la biotecnología. En particular, la colaboración entre el Instituto de Vacunas Finlay de Cuba y el Instituto Pasteur de Irán sobre la vacuna COVID-19 se basa en una relación estratégica en el campo de la investigación y el desarrollo de tecnologías de vacunas", explica el documento publicado por el instituto cubano.



El director del instituto iraní, Alireza Biglari, ha destacado la eficacia del 91,2 por ciento de las dos dosis de la vacuna Soberana 02 y la dosis de refuerzo, Soberana Plus; las cuales se encuentran en la tercera fase del ensayo clínico con unas 44.000 personas inoculadas en Cuba y 24.000 en Irán.



El pasado 1 de julio el ministro de Salud de Irán, Said Namaki, anunció la autorización de uso de emergencia de Soberana 02, con lo que se convierte en el segundo fármaco validado en Irán, después de COVIRAN Barekat, la primera vacuna de producción iraní.



Cuba cuenta también con la vacuna Abdala (CIGB-66), desarrollada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y Laboratorios Aica y cuya eficacia es de un 92,28 por ciento. Precisamente el pasado viernes, Abdala recibió la autorización para uso de emergencia.