Cachemira.- La Administración india de Cachemira despide a 11 empleados por presuntos vínculos terroristas

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La Administración india de Cachemira ha despedido a once de sus empleados, incluidos familiares del líder del grupo armado Hizbul Muyahidín, Syed Salahuddin, por, presuntamente, trabajar como colaboradores para terroristas.



Los empleados despedidos pertenecen a la Policía de Cachemira, a las áreas de Educación, Agricultura, Desarrollo, Energía y Salid, así como al Instituto de Ciencias Médicas, tal y como han informado las autoridades del país, recoge el medio 'Hindustan Times'.



Entre los despedidos se encuentran Syed Ahmed Shakeel y Shahid Yousuf, hijos de Salahuddin, quienes trabajan para el Instituto de Ciencias Médicas y para el departamento de Educación, respectivamente.



La Agencia Nacional de Investigación --NIA, por sus siglas en inglés-- ha llevado a cabo investigaciones sobre los rastros de financiación del terrorismo, y ha descubierto que ambos estaban involucrados en la recaudación, recuperación, colecta y transferencia de fondos a través de transacciones no bancarias para financiar las actividades terroristas de Hizbul Muyahidín.



Así, la destitución del resto de personas se ha llevado a cabo amparada en el artículo undécimo de la Constitución, según el cual no se requiere ninguna investigación, y los despedidos solo pueden acudir a un tribunal superior para solicitar reparación.



Funcionarios del Gobierno han explicado la comisión designada en el territorio "recomendó el despido" de varios empleados del servicio público. De los ocho empleados recomendados para el cesarles de sus funciones, dos eran agentes de la policía de Cachemira y supuestamente proporcionaron información privilegiada y apoyo logístico al grupo armado.