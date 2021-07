Bulgaria.- Abren los colegios electorales en Bulgaria para elegir nuevo Parlamento por segunda vez en 100 días

05-01-2021 Imagen de archivo de la bandera de Bulgaria. POLITICA CONTACTOPHOTO



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Este domingo a las 7.00 horas (hora local) han abierto los colegios electorales de Bulgaria para elegir un nuevo Parlamento nacional por segunda vez en 100 días y después de tres intentos fallidos de formar Gobierno.



Las previsiones apuntan a una carrera cara a cara entre el partido conservador Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria --GERB, por sus siglas en búlgaro-- del ex primer ministro Boiko Borisov y el partido Existe ese Pueblo --ITN, por sus siglas en búlgaro-- de Slavi Trifonov, según recoge la agencia alemana DPA.



Según algunas de las últimas encuestas entre la población al final de campaña, ITN obtendría un resultado entre el 21,1 y 21,8 por ciento de los votos, una ligera ventaja sobre GERB, que se quedaría entre el 20,3 y 21,5 por ciento.



Además, es probable que GERB, el anterior partido de Gobierno en Bulgaria, pierda votos tras las revelaciones del Ejecutivo interino sobre supuestos escándalos de corrupción y mala administración.



El GERB había ganado las elecciones parlamentarias ordinarias del 4 de abril con un resultado del 26 por ciento, pero tras los comicios no ha conseguido encontrar socios para poner en marcha una coalición. El partido ITN obtuvo el 17,6 por ciento de los votos y no quería formar un Gobierno en minoria.



Está surgiendo de nuevo un parlamento fragmentado de seis o incluso siete partidos, y es probable que la formación de un Ejecutivo regular sea difícil si los partidos del campo anti-Borisov alrededor del ITN no alcanzan la mayoría absoluta.



En la próxima votación, de acuerdo con las modificaciones aprobadas sobre el Código Electoral, en los tramos con más de 300 votantes, la votación se llevará a cabo de forma electrónica con una máquina, según recoge la radio búlgara BNR.



Hay 9.401 máquinas en el país y 273 son las secciones en el exterior en las que se realizará la votación con los dispositivos técnicos, al igual que la votación en el exterior con 421 máquinas provistas.



Solo después del cierre se podrán publicar los pronósticos basados en las encuestas a pie de urna, y se espera que los resultados oficiales puedan llegar hasta cuatro días después de la elección.