Barcelona ante Vélez luego del bajón futbolístico en Ecuador

En la imagen un registro de Fabián Bustos, director técnico del club de fútbol Barcelona de Ecuador. EFE/José Jácome/Archivo

Guayaquil (Ecuador), 11 jul (EFE) .- Barcelona viajará este domingo a Argentina para el partido de ida de octavos de final por Copa Libertadores del próximo miércoles contra Vélez Sarsfield, tras el bajón futbolístico que mostró ayer, sábado, en el denominado "Clásico del Astillero" contra su eterno rival, Emelec, con el que empató por 1-1, que lo dejó en una incómoda situación en su afán por retener el título de 2020.

Barcelona alcanzó a empatar el partido que perdía ante Emelec, al minuto 61, pero no supo aprovechar que su rival se quedó con uno menos por la expulsión del centrocampista colombiano Alexis Zapata, al minuto 46.

Fue notorio el bajón de la mayoría de las figuras barcelonistas, tras el parón que sufrió el campeonato ecuatoriano desde el 30 de mayo pasado, por la participación de la selección local en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022 y en la Copa América, que concluyó el sábado en Brasil.

Por lo que el primer objetivo de ganar la primera fase del torneo local se complicó, porque se quedó con 28 puntos contra los 31 de Emelec, que el próximo fin de semana visitará a Manta, mientras que Barcelona recibirá a Macará.

Tras la gran actuación al adjudicarse el Grupo C de la Libertadores, por sobre el argentino Boca Juniors, el brasileño Santos y el boliviano The Stringest, las dudas rondan en torno al equipo que dirige el argentino Fabián Bustos para el arranque de los octavos de final contra Vélez.

Del fútbol fluido, de la velocidad en ataque, del toque simple y preciso durante la fase de Grupos, Barcelona, ante Emelec, dejó la imagen de un equipo sin sorpresas, con pocas ideas, de acciones lentas, especialmente de sus mediocampistas, donde había sobresalido en la fase de Grupos, el argentino-ecuatoriano Damián Díaz, secundado por el uruguayo Bruno Piñatares, los argentinos Emmanuel Martínez y Sergio López.

Es probable que el técnico Bustos presente la siguiente alineación: Javier Burrai; Byron Castillo, Luis Fernando León, Williams Riveros, que se recuperó de una lesión, Mario Pineida; Bruno Piñatares, Nixon Molina, Sergio López, Emmanuel Martinez; Damián Diáz y Carlos Garcés.