Afganistán pide a países de la UE detener las deportaciones por la violencia

EFE/EPA/WATAN YAR

Kabul, 11 jul (EFE).- El Gobierno de Afganistán ha pedido oficialmente a países miembros de la Unión Europea que detengan las deportaciones forzosas de afganos peticionarios de asilo que hayan visto rechazada su solicitud, a causa de la virulenta ofensiva de los talibanes.

El Gobierno afgano pidió "a los países receptores que detengan las deportaciones forzosas de peticionarios de asilo afganos durante los próximos tres meses", declaró el Ministerio de Refugiados y Repatriación en un comunicado.

El portavoz del Ministerio de Refugiados y Repatriación, Reza Baher, reconoció a Efe que la situación de seguridad ha empeorado en los últimos meses debido a la ofensiva talibán y a la retirada de las tropas estadounidenses.

"La situación de seguridad en Afganistán no es buena, un buen número de ciudadanos se han visto desplazados dentro del país y algunos están intentando salir a países extranjeros", dijo Baher.

Según datos oficiales, en los últimos dos años de conflicto unos cinco millones de afganos se han visto desplazados internamente.

El funcionario precisó que el Gobierno afgano comunicó sus reservas a las deportaciones ayer.

"Esperamos tener una respuesta positiva y no tener que asistir a estas deportaciones forzosas nunca más", dijo Baher, quien añadió que las autoridades afganas temen que los afganos expulsados mueran en el conflicto.

El aumento de la violencia por parte de los talibanes y una tercera ola del coronavirus han "creado un gran malestar económico y social", explicó, y el ministerio considera que "la situación actual del país no es adecuada para el retorno forzoso de los emigrantes afganos".

Unos 769.000 afganos viven en países de la Unión Europea entre refugiados y peticionarios de asilo, y estos últimos suponen casi un 30 % de la cifra total, según datos oficiales del ministerio.

Aunque Baher expresó el deseo del Gobierno afgano de que todas las peticiones de asilo sean aceptadas, en los últimos cinco años los países de la UE han deportado a cientos de afganos.

Solo en los seis primeros meses de 2021 fueron devueltos a Afganistán 309 personas, 167 de ellas por Alemania.

La petición del Gobierno afgano llega en el contexto de un aumento sin precedentes de los ataques talibanes en todo el país.

La formación insurgente controla ya al menos 117 de los 407 distritos afganos, en una virulenta ofensiva que comenzó el pasado 1 de mayo, cuando Estados Unidos y la OTAN iniciaron el proceso de retirada de tropas internacionales tras dos décadas de conflicto.

Esta es la primera vez en dos décadas de guerra que los talibanes toman el control de tantos distritos en tan poco tiempo.

El presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó el jueves que el repliegue será completado antes del próximo 31 de agosto frente a la fecha límite inicialmente prevista del 11 de septiembre, al tiempo que reconoció que los talibanes están más fuertes militarmente que nunca desde 2001.