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Domingo 11 de Julio de 2021
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ADVISORY --UPDATED RESTRIX-- SPACE-EXPLORATION/VIRGIN GALACTIC--UPDATED DETAILS

Por
REUTERSJUL 11
11 de Julio de 2021

Virgin Galactic takes off on first fully crewed spaceflight

Start: 11 Jul 2021 16:08 GMT

End: 11 Jul 2021 16:19 GMT

EDITORS PLEASE NOTE: 1537-1538GMT AND FROM 1540-1544GMT ARE REUTERS FOOTAGE - ACCESS ALL

EDITORS PLEASE NOTE: FULL FEED PROVIDED DID NOT SHOW LIVE LAUNCH. PLEASE SEE EDIT 7131-SPACE-EXPLORATION/VIRGIN GALACTIC-TAKEOFF FOR IMAGES OF LAUNCH

--

EDITORS PLEASE NOTE: START TIME HAS BEEN DELAYED UNTIL 1430GMT DUE TO WEATHER. PLEASE MONITOR FOR UPDATES

RESTRICTIONS UPDATED AT 1220GMT

EDITORS PLEASE NOTE: UPDATED SCHEDULE

--

TRUTH OR CONSEQUENCES, UNITED STATES - Virgin Galactic's SpaceShipTwo Unity takes off with its first fully crewed spaceflight with Sir Richard Branson, on or after July 11.

A successful flight by Branson aboard Virgin's VSS Unity spaceplane would mark a key milestone in a race to usher in a new era of private commercial space travel.

It would also mean that Branson would travel beyond Earth's atmosphere ahead of Bezos, the founder of rival space tourism venture Blue Origin.

SCHEDULE:

1430gmt Start of event

1520GMT Release of Unity22 (and following: coast and weightlessness and re-entry)

1535GMT Unity 22 landing

1537-1538GMT - REUTERS FOOTAGE - ACCESS ALL

1540GMT -1544GMT -REUTERS FOOTAGE ACCESS ALL

1547GMT Khalid Performance “New Normal”

1607GMT Unity22 arrives on ramp and crew disembarks for brief refresh

1618GMT Flight crew heads to astronaut stage; wings ceremony on astronaut stage

1700GMT News Conference

Restrictions:

BROADCAST: PART MUST COURTESY VIRGIN GALACTIC ON SCREEN OR IN ACCOMPANYING TEXT. DO NOT OBSCURE LOGO. MUSIC NOT CLEARED FOR USE, PLEASE CHECK WITH THE APPLICABLE COLLECTING SOCIETY OR RELEVANT RIGHTS HOLDERS IN YOUR TERRITORY REGARDING CLEARANCE OF ANY SOUND RECORDINGS. ORGANISERS ADVISE THAT THE ARTIST KHALID WILL PERFORM HIS NEW SINGLE ‘NEW NORMAL’ AT APPROXIMATELY 1547GMT.

DIGITAL: PART MUST COURTESY VIRGIN GALACTIC ON SCREEN OR IN ACCOMPANYING TEXT. DO NOT OBSCURE LOGO. MUSIC NOT CLEARED FOR USE, PLEASE CHECK WITH THE APPLICABLE COLLECTING SOCIETY OR RELEVANT RIGHTS HOLDERS IN YOUR TERRITORY REGARDING CLEARANCE OF ANY SOUND RECORDINGS. ORGANISERS ADVISE THAT THE ARTIST KHALID WILL PERFORM HIS NEW SINGLE ‘NEW NORMAL’ AT APPROXIMATELY 1547GMT.

Source: VIRGIN GALACTIC HANDOUT

Aspect Ratio: 16:9

Location: United States

Topic: Science / Technology

Audio: NATURAL / ENGLISH

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

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