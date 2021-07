0-0. Trinidad y Tobago empata ante un errático México en la Copa Oro

Fotografía de archivo de Hirving Lozano de la Selección Mexicana. EFE/Armando Arorizo/Archivo

Redacción deportes, 10 jul (EFE).- La selección de Trinidad y Tobago mostró una defensa ordenada para sacar este sábado un valioso empate sin goles ante un errático México en el inicio de la Copa Oro de fútbol la Concacaf.

En el estadio AT&T de Arlington, los trinitarios se echaron atrás y, liderados con una gran actuación del guardameta Marvin Phillip, mantuvieron el cero en su puerta ante un rival que dominó, pero que careció de puntería.

En el minuto 10 Hirving Lozano fue derribado en el área y recibió un golpe en la cabeza; aunque el árbitro costarricense Ricardo Montero no cantó penalti, el delantero fue a parar al hospital con un golpe a la altura del ojo.

Pese a tener la posesión de la pelota 85-15, los mexicanos no pudieron doblegar a los trinitarios en la mitad inicial; Héctor Herrera, Rogelio Funes Mori y Erick Gutiérrez ensayaron disparos de larga distancia, mas carecieron de buen tino y el duelo llegó sin anotaciones al minuto 45.

Los mexicanos, dirigidos por Jorge Theiler, auxiliar del sancionado Gerardo Martino, mantuvieron el dominio en la segunda mitad, sin embargo no pudieron romper el muro de los trinitarios, que en el 58 estuvieron cerca de abrir el marcador en un tiro libre en el que Radanfah Abu Bakr llegó tarde al centro en el área.

Funes Mori estuvo a punto de darle ventaja a México en el 75, cuando otra vez Phillip apareció de manera milagrosa y salvó a los caribeños, que volvieron a salir ilesos en el 79 con un remate por fuera de Jesús M. Corona y en el 83 con otro golpe desviado, de Orbelín Pineda.

El duelo se detuvo en el minuto 86 por el grito homófobo que la afición mexicana suele emitir y repitió de manera sonora en tiempo de reposición, frustrado por el empate.

México regresará a la cancha el miércoles ante Guatemala y Trinidad lo hará frente a El Salvador.

Este domingo, en el grupo A, El Salvador enfrentará a Guatemala y en el B jugarán Canadá-Martinica y Estados Unidos-Haití.

- Ficha técnica:

México: Alfredo Talavera; Luis Rodríguez, Néstor Araujo, Carlos Salcedo (Jonathan Dos Santos m.53), Osvaldo Rodríguez (Jesús Gallardo m.82); Héctor Herrera, Édson Álvarez, Erick Gutiérrez (Orbelín Pineda m.46); Jesús M. Corona, Rogelio Funes Mori, Hirving Lozano (Efraín Álvarez m.18).

Seleccionador: Jorge Theiler.

Trinidad y Tobago: Marvin Phillip; Alvin Jones, Aubrey David, Jelani Peters, Radanfah Abu Bakr. Ross Rusell (Noah Powder m.46); Hashim Arcia (Kevin Molino m.46), Justin García (Mekeil Williams m.46), Triston Hodge (Ryan Helfer m.64), Jesse Williams (Neweal Hackshaw m.64), Reon Moore.

Seleccionador: Angus Eve.

Goles: No hubo.

Árbitro: Ricardo Montero, de Costa Rica. Amonestó a Édson Álvarez y a Alvin Jones.

Incidencias: Partido de la primera jornada del grupo A de la Copa Oro de la Concacaf, celebrado en el estadio AT&T, en Arlington, Texas, ante más de 41.000 aficionados.