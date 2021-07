Yotuel y Beatriz Luengo nos hablan de su próximo remix 'Rakatá'

23-12-2018 ¡Beatriz Luengo cumple 36 años! Atrás quedó la dulce adolescente Lola Fernández que conocimos en la serie de Antena 3 Un Paso Adelante. Después del boom del espacio, la intérprete dejó a un lado su carrera interpretativa para centrarse en la música EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 10 (CHANCE)



Beatriz Luengo y Yotuel graban un remix de su canción 'Rakatá' y no pueden estar más felices: "'Rakatá' es una canción del barrio y venimos a hacer el remix. Venimos del mismo lugar todos, del barrio, estamos como en casa, compartimos mucho". Se trata de una tema que va a dar mucho de qué hablar y que les ha hecho revivir historias del pasado.



En cuanto a la canción que han grabado para animar a España en la Eurocopa, la pareja asegura que: "Teníamos que haber llegado a la final, Yotuel la primera semana decía que iba a llegar a la final, nadie le creía, pero casi". Y es que el partido que vivimos el martes pasado nos hizo vibrar de la emoción por estar cerca de la final, aunque no lo conseguimos.



Sobre cómo han visto a Lara Álvarez como cantante, Beatriz asegura que: "A Lara le gusta la música, es muy natural que haya dado este paso porque estaba en redes sociales haciendo cover. Era su sueño estar en un estudio, ha sido muy emocionante acompañarla en esta canción de ella como cantante".



Los cantantes no pueden estar más orgullosos de sus hijos y nos han desvelado cómo es el mayor de los dos: "Tenemos una bebé de dos meses y uno de cinco, este se entera de todo, hoy iba a venir y le ha salido un plan de estar con un amigo en un parque. Él se cree que sale en tik tok y nada, muy contento, yo la semana que viene saco un tema y está muy implicado con nosotros, le inculcamos música, esfuerzo, sacrificio".