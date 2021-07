Paloma Segrelles nos habla de sus planes de verano

10-07-2021 PALOMA SEGRELLES. MADRID, 10 (CHANCE) El año pasado fue uno de los más polémicos en la vida de Paloma Cuevas, sin quererlo fue protagonista de una trama amorosa que nos dejó sorprendidos desde el minuto cero y de la que todavía se sigue hablando, pero con menos intensidad. La modelo rompía su relación con Enrique Ponce tras haber iniciado éste una nueva con Ana Soria y desde ese momento el foco mediático estaba en este triángulo amoroso que tan poco gusta. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Paloma se ha rodeado este año con sus amistades más cercanas para superar la crisis en la que se ha visto envuelta por culpa de su exmarido, muchos han sido los rostros conocidos que le han defendido públicamente y que han asegurado que una persona no se merece lo que ha sufrido ella.



Nosotros hemos hablado con Paloma Segrelles, gran amiga de la modelo y nos ha desvelado cómo se encuentra en estos momentos la exmujer del torero: "Está bien". Y es que normalmente todas sus amistades son muy discretas a la hora de hablar de su estado emocional, pero sin embargo sí que nos ha confesado que no sabe si se juntará con ella este verano: "Pues no lo sé porque este verano me voy con mis hijas y el resto estaré en Madrid con mi familia".