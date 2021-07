Mueren cuatro policías y 22 delincuentes son "neutralizados" en tiroteos de Caracas

Caracas, 10 jul (EFE).- Al menos cuatro funcionarios policiales murieron y 22 "delincuentes" fueron "neutralizados" en los enfrentamientos que comenzaron el pasado miércoles y concluyeron este viernes en el occidente de la capital venezolana, informó la ministra del Interior, Carmen Meléndez.

"Lamentamos la muerte de un sargento de la (Policía militarizada) Guardia Nacional (...) y tres funcionarios de nuestra Policía Nacional Bolivariana (...) Asimismo, en esta operación han sido neutralizados 22 delincuentes", dijo Meléndez en una declaración en la que también reportó el fallecimiento de varias "personas inocentes" sin detallar el número.

La ministra no detalló si los "neutralizados", una palabra usada de forma ambigua por las autoridades, fallecieron en los enfrentamientos o fueron detenidos, si bien aclaró que hay "28 personas heridas" tras los tiroteos que paralizaron la vida en el occidente de Caracas durante casi 72 horas.

Entre los delincuentes, confirmó el fallecimiento de tres personas identificadas por los alias de "Calvin", "Torta" y "Chino".

Por otra parte, Meléndez explicó que, como parte del operativo denominado "Gran Cacique Indio Guaicaipuro", las autoridades cuentan con un pie de fuerza de 3.110 personas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

El operativo también lo integran miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Meléndez aseguró que en el operativo policial se están "respetando los derechos humanos".

También detalló que los ataques de las bandas criminales comenzaron el pasado 7 de julio, durante un acto de graduación que encabezó el presidente Nicolás Maduro, en el que renovó la cúpula militar, y tuvieron como objetivo en un inicio "diferentes unidades de los cuerpos policiales".

Entre ellos estaba El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), una gran estación del CICPC en el sector caraqueño de El Paraíso y otro de la Policía Municipal de Caracas que aseguró que vive bajo "asedio permanente".

La ministra también aseguró que en la operación han incautado "un arsenal militar de guerra" que incluye cartuchos para ametralladoras y otro armamento pesado.

Además, liberaron a nueve personas que estaban secuestradas por los delincuentes.

TRES "PARAMILITARES COLOMBIANOS" DETENIDOS

Por su parte, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, que compareció junto a Meléndez, detalló que las autoridades han detenido a tres supuestos "paramilitares colombianos" e incautado "armas estadounidenses y de la Fuerza Armada colombiana".

Según afirmó, "esta penetración que habían hecho grupos paramilitares colombianos" en Caracas "ha sido desmantelada" gracias a la labor de los organismos de seguridad "con apoyo de inteligencia social".

"Se aprovechan de las necesidades de los más humildes", aseguró Rodríguez en referencia a los presuntos paramilitares colombianos, que, añadió, están "participando, entrenando y suministrando armamento (...) estadounidense" y "de las Fuerzas Armadas colombianas" a las bandas criminales caraqueñas.

Rodríguez también comentó que los tres detenidos "están en este momento declarando" lo que cree que ha causado "angustia" en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano.

"Es un gran golpe al paramilitarismo colombiano que había penetrado, causando zozobra y temor en la población. Se acabó, no más violencia en nuestra Caracas", concluyó tras la declaración de Meléndez, antes de reiterar que los testimonios de los arrestados causan angustia tanto en el presidente colombiano Iván Duque como en el opositor Leopoldo López.

Meléndez ya había acusado este jueves a "sectores de la derecha venezolana" de apoyar a las bandas criminales del occidente caraqueño.

"A estas alturas, no cabe duda de la complicidad directa, financiamiento y colaboración, con la planificación, suministro de armas, apoyo comunicacional, por parte de sectores de la derecha venezolana, con complicidad internacional", indicó en su cuenta de Twitter sin facilitar más datos o pruebas de la acusación.