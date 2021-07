Maduro pide a los militares "afinar la inteligencia" ante posibles amenazas

FotografÍa cedida por prensa de Miraflores donde se observa al presidente Nicolás Maduro (c), junto al almirante en jefe, Remigio Ceballos (i); y el nuevo jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), mayor general Domingo Antonio Hernández Lárez (d), durante un acto de transmisión de mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana este sábado en Caracas (Venezuela). EFE/PRENSA MIRAFLORES

Caracas, 10 jul (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este sábado a los militares "afinar la inteligencia" ante posibles amenazas que sobrevuelen el país y tras los enfrentamientos de casi tres días con bandas criminales que han azotado el occidente de Caracas.

"Hay que afinar inteligencia del comando estratégico operacional (de las Fuerzas Armadas), afinar la inteligencia, afinar la inteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por el DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar)", dijo Maduro en un acto de transmisión de mando de varios comandantes.

También pidió "afinar la inteligencia popular con la Milicia", un cuerpo de civiles armados y uniformados afectos al chavismo que fue incorporado como un componente especial de las Fuerzas Armadas.

"Afinar la inteligencia a todo nivel: estratégico, político, de Estado, militar y popular. Abrir los ojos y ver más allá de lo que no se ve, afinar el oído y escuchar más allá de lo que no se escucha y estar preparados para ganar todos los días lo que debe ser nuestro triunfo, ganar la paz, la estabilidad, ganar las seguridad, ganar la patria", subrayó.

Horas antes, la ministra del Interior, Carmen Meléndez, había informado que cuatro funcionarios policiales murieron en las operaciones contra varias bandas que se enfrentaron a las fuerzas de seguridad desde el miércoles hasta el viernes en el oeste de Caracas, cerca de 72 horas en las que el occidente de la capital estuvo casi paralizado por los tiroteos.

En la operación, denominada "Gran Cacique Indio Guaicaipuro", 22 "delincuentes" fueron "neutralizados", una expresión ambigua utilizada por las fuerzas de seguridad que no permite discernir si fallecieron o fueron detenidos.

Por su parte, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, que compareció junto a Meléndez, detalló que las autoridades han detenido a tres supuestos "paramilitares colombianos" e incautado "armas estadounidenses y de la Fuerza Armada colombiana" a las bandas.

Según afirmó, "esta penetración que habían hecho grupos paramilitares colombianos" en Caracas "ha sido desmantelada" gracias a la labor de los organismos de seguridad "con apoyo de inteligencia social".

Al respecto, Maduro dijo en el acto de transmisión de mando que los arrestados "declaran que había más de 20 paramilitares colombianos" en la barriada conocida como Cota 905 "desde hace meses".

"De los delincuentes, terroristas, caídos en las refriegas me informan a esta hora que hay diez que no tienen huella dactilar venezolana (...), presumiblemente diez abatidos paramilitares terroristas que vinieron de Colombia", agregó.

Por ello, en este momento las autoridades están buscando a los cabecillas de esas bandas criminales "y del grupo de paramilitares colombianos que andan huyendo".

"Pero las fuerzas policiales y militares de Venezuela los encontrarán más temprano que tarde, los encontrarán para consolidar la victoria de la paz" en la capital, apostilló.

Finalmente, anunció que, "en los próximos días", presentarán "nuevas pruebas de mercenarios que se entrenan en Colombia" para acudir a "ejercer actos de terrorismo y sicariato en Venezuela".