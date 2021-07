Las 5 fotos imperdibles de Yoss Hoffman que arrasan en Instagram

Yoss Hoffman (@justyoss) publicó en las últimas horas varias publicaciones en su popular cuenta de Instagramque no te puedes perder. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 1.172.618 de interacciones entre sus aficionados.

Me parece adecuado recordar a mi papá siendo naturalmente chistoso “tú mandas pero haces lo que yo digo” ignoren mi risa de loca jaja. Feliz Día del padre! para los que lo tengan cerca festéjenlo y para los que no también. Yo te festejo todos los días a través de mi, love you 💕





Bésame consciente de que esto no es para siempre, que el tiempo es fugaz y la vida se va, que este momento ya se acabó y el que sigue es incierto. Bésame sintiendo esta poderosa fragilidad, el agua nos observa, el aire nos empuja y nuestros labios se saludan. 📸 @karenguzmanfoto





La magia de la edición 😍 así me siento, con la cabeza volando en un edificio cerrando los ojos sin saber qué va a pasar, pero solo falta un poco de creatividad para crear una realidad hermosa. Todo lo malo que pasa es una oportunidad más para crecer, aprender, evolucionar y encontrar nuevos caminos. 📸 @bashmayans Edición: @lilybelloncle





Aquí les dejo el resumen de lo que ha sucedido con YT en estas últimas semanas. Ayúdenme a compartir esto y si eres un creador del que también están abusado escríbeme.





¿Sabían que de chiquita era súper tierna, introvertida, tímida y penosa? Me daba vergüenza hasta saludar a las personas y me escondía atrás de mi papá. ¿Qué pasó con esa niña? Aquí sigue pero sin pena, en el fondo sigo siendo tierna y linda. Encontré una forma de sacar mis emociones a través del enojo, es interesante porque el enojo me da fuerza y pilas para continuar pero en el fondo siempre hay otras emociones que vale la pena observar. Ahora soy una tierna mujer que menta madres 💕 Cuéntame cómo eras de chiquit@ 📸 @danielmillanfotografo

Yoseline Hoffman Badui, nació el 27 de julio de 1990 en la Ciudad de México. Mejor conocida como YosStop, es una famosa YouTuber mexicana que comenzó su carrera en las redes sociales en 2010 a través de Twitter.

Luego continuó subiendo contenido en Facebook y finalmente en YouTube el 5 de marzo de 2011, cuando tenía 19 años y todavía estaba estudiando su carrera universitaria; lo hizo para utilizar la plataforma como una forma de realizar sus propios proyectos. En sus canales de YouTube, YosStoP y JuStYosS publica videos de contenido variado como escenas cómicas, vlogs, series, parodias y colaboraciones con otros YouTubers.

Yoss participó como actriz en TV Azteca, TVC y Canal 11, así como para Televisa en La Rosa de Guadalupe. En los últimos años fue conductora de algunos programas del canal Telehit y realizo una cobertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.