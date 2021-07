La japonesa Hataoka sigue líder; Muñoz, Ciganda e Iturrioz superan el corte

La japonesa Nasa Hataoka participa en la segunda ronda del Marathon LPGA Classic, disputada en el Highland Meadows Golf Club de Sylvania, Ohio, este 9 de julio de 2021. EFE/Erik S. Lesser

Sylvania (EEUU), 8 jul (EFE).- La japonesa Nasa Hataoka esta vez no estuvo perfecta en la segunda ronda del torneo Marathon LPGA Classic para entregar tarjeta de 69 golpes (-2), pero suficiente para que siguiese de líder con un acumulado de 130 (-12), dos de ventaja sobre la estadounidense Mina Harigae (132, -10).

Hataoka necesitaba otra racha de birdies para mantener el liderazgo el viernes en el Marathon LPGA Classic.

Un día después de hacer seis birdies seguidos en una apertura de 10 bajo 61, la joven golfista japonesa de 22 años tuvo cuatro seguidos en los números 14 al 17 que le salvaron el día después que antes había cometido cuatro bogeys.

"Mis tiros no fueron tan buenos como ayer", admitió Hataoka. "No tuve tantas oportunidades y si muchos problemas, pero pude arreglar eso en la última parte y volver a subir".

Su ventaja se redujo de cuatro a dos golpes, con Harigae segunda después de su segundo 66 (-5) sin bogey consecutivo que registró.

Mientras que el golf español femenino completó una brillante jornada en la que tres de sus cuatro que comenzaron en el cuadro del torneo consiguieron superar el corte (par) y estarán en la competición del fin de semana

La mejor de las clasificadas volvió a ser Azahara Muñoz que acabó con registro 70 (-1) para un acumulado de 139 (-3) que la dejó en el puesto 37.

Su compatriota, Carlota Ciganda, entregó una tarjeta firmada de 71 (par) y llegó a los 141 golpes (-1) para compartir el puesto 56 junto a otras 10 jugadoras.

También pasó el corte Nuria Iturrioz que hizo un excelente recorrido para un registro de 67 golpes (-4) que la auparon hasta el puesto 67 con un acumulado de 142 (par).

La cruz de la moneda para el golf español fue la eliminación de Luna Sobrón, que repitió tarjeta de 74 golpes (+3), sin que tuviese opción de luchar por estar en el fin de semana, donde tampoco lo harán las cuatro representantes que entraron en el cuadro principal.

La mexicana María Fassi fue la mejor con tarjeta firmada de 72 (+1) que no le alcanzó para llegar al par de 142 después que en la primera ronda tuvo un registro de 71 (par).

Menos opciones tuvieron la chilena Valentina Haupt, la ecuatoriana Daniela Darquea y la colombiana Mariajo Uribe, después que todas ellas entregaron tarjetas firmadas por encima del par y sus acumulados también fueron superiores.