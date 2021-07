La Alianza Cívica propone a una académica de precandidata presidencial en Nicaragua

En la imagen, la abogada nicaragüense Asunción Moreno. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 10 jul (EFE).- La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia propuso a la académica y abogada constitucionalista María Asunción Moreno de precandidata a la Presidencia de Nicaragua, en medio de la ola de arrestos contra dirigentes opositores, informaron este sábado fuentes de ese grupo.

La precandidatura de Moreno, de 50 años, fue aprobada por el pleno de la Alianza Cívica, que forma parte de una coalición que encabeza el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), durante una sesión extraordinaria celebrada el viernes, dijo a través de un audio Noel Valdés, miembro de ese grupo.

La académica, que tiene un doctorado en Derecho y un máster en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas, fue propuesta como precandidata presidencial por la Unidad Médica Nicaragüense, que forma parte de la Alianza Cívica, y contó con el respaldo de los demás grupos, afirmó el dirigente.

La precandidatura de Moreno, quien es miembro del pleno de la Alianza Cívica y de la Comisión de Enlace Nacional para el diálogo permanente, será presentada la próxima semana ante la alianza que encabeza CxL, que de momento no ha hecho ningún comentario sobre esa propuesta.

Moreno, para quien "la vida política en Nicaragua está siendo sacudida por quien no cree ni en las instituciones ni en la Ley", en referencia al presidente Daniel Ortega, se abstuvo comentar sobre su precandidatura por ahora.

La abogada constitucionalista ha dicho que "Ortega es un enemigo de la libertad", y que "cree que es mejor destruir a Nicaragua para consolidar un sistema totalitario que le permita controlar el futuro de todos".

SEIS ASPIRANTES HAN SIDO DETENIDOS

Por la alianza CxL, de centroderecha, los precandidatos a presidentes hasta ahora son el economista Juan Sebastián Chamorro, sobrino político de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y el académico Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009.

También el veterano político conservador Noel Vidaurre y el informático Américo Treminio.

Sin embargo, Chamorro y Cruz guardan prisión desde hace un mes y están siendo investigados por el Ministerio Público por supuesta "traición a la patria".

Aparte de Chamorro y Cruz, las autoridades nicaragüenses han arrestado a los aspirantes presidenciales opositores Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Miguel Mora y Medardo Mairena, que también están siendo investigados por ese mismo delito.

La Policía de Nicaragua, que dirige Francisco Díaz, un consuegro de Ortega, también mantiene bajo arresto a dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un dirigente empresarial, un banquero, una ex primera dama, cinco dirigentes opositores, dos líderes estudiantiles, dos dirigentes campesinos, un periodista, dos extrabajadores de una ONG y un conductor de Cristiana Chamorro, a quienes acusa de "traición a la patria".

Esas detenciones de líderes opositores se producen de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre en las que Ortega, un exguerrillero sandinista que retornó al poder en 2007, busca la reelección por cinco años más.

El mandatario, próximo a cumplir 76 años y que coordinó una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidió por primera vez el país entre 1985 y 1990, ha acusado a los líderes opositores de intentar derrocarlo con el apoyo de los Estados Unidos y los ha tildado de "criminales".