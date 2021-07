Irán.- La Policía iraní investiga una explosión en un conocido parque de Teherán

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La Policía iraní está investigando una explosión ocurrida en las últimas horas en el llamado Parque del Pueblo en el norte de la capital, Teherán, que no ha dejado víctimas que lamentar.



El jefe adjunto de la Policía de Teherán, Hamid Hadavand, ha confirmado el suceso antes de asegurar que nadie habría muerto o resultado herido, y que los daños materiales no han tenido mucha envergadura, como aventuraban rumores que circulaban en las redes sociales.



"Durante la investigación, determinamos que la explosión tuvo un carácter puntual y no se registraron daños. Ningún edificio fue destruido o incendiado como resultado del accidente", ha asegurado en comentarios recogidos por la agencia semioficial ISNA.



De momento, el oficial ha descartado que la explosión pudiera deberse a un sabotaje y ha confirmado que el parque estaba vacío de gente durante la detonación, ocurrida el viernes por la noche, cerca además de la sede del impopular ente de radiotelevisión pública iraní IRIB.