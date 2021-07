Haití.- Una empresa de seguridad de Miami habría contratado a los colombianos detenidos por el asesinato de Moise

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Los colombianos detenidos como presuntos autores del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, habrían sido contratados por una empresa de seguridad estadounidense de Florida.



Tras el asesinato de Moise, las fuerzas de seguridad del país han detenido, entre otros, a 17 colombianos que, según informaciones recogidas por el diario 'Miami Herald', habrían sido reclutados para trabajar en Haití la empresa de seguridad CTU Security.



Además, desde el jueves el citado medio de comunicación ha intentado en diferentes ocasiones ponerse en contacto con algún responsable o trabajador de la empresa, pero no ha recibido contestación a las llamadas telefónicas ni a los correos electrónicos enviados.



Estos ciudadanos colombianos fueron contratados para proporcionar seguridad exclusiva y recibían unos honorarios cercanos a los 3.000 dólares mensuales (algo más de 2.525 euros). Por su parte, otros dos de los detenidos son ciudadanos hatiano-estadounidenses que también habían sido contratados como traductores, aunque no han detallado quien fue su empleador, según el juez Clément Noel.



Además, la radio colombiana W Radio ha trasmitido este viernes una entrevista con la esposa de uno de los detenidos en la que la mujer confirma que su marido fue contratado por CTU Security, mientras que 'The Washington Post' desveló este sábado que este mismo ciudadano ya había sido investigado por su relación con ejecuciones extrajudiciales cuando era soldado del Ejército de Colombia.



En el marco de las investigaciones, que continúan en marcha tras el asesinato de Moise el pasado miércoles, fuentes de la Policía haitiana han trasladado que esta "avanza rápidamente para conseguir algunos grupos más que desempeñaron un papel como autores intelectuales".



El presidente de Haití fue asesinado en un ataque perpetrado este miércoles de madrugada contra su residencia privada. La Policía del país ha informado de la detención de un total de 19 personas relacionadas con el asesinato de Moise, 17 de las cuales son colombianas.



Así, tras estas nuevas detenciones, del total del comando autor del asesinato, formado por en torno a 28 personas, tan solo se busca a seis personas más ya que se abatió a tres sospechosos colombianos.



En cuanto a las hipótesis sobre el asesinato, el exsenador haitiano Steven Benoit ha puesto en duda la participación de ciudadanos colombianos en el suceso y ha apuntado a los agentes de seguridad de Moise como responsables del asesinato.