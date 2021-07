Fútbol/Euro.- Southgate: "Durante 15 años no quise escuchar el Football's Coming Home"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El seleccionador de fútbol de Inglaterra, Gareth Southgate, se mostró confiado en que su equipo está preparado para afrontar cualquier escenario que depare la final de la Eurocopa 2020 ante Italia en Wembley, una cita histórica para los ingleses.



"Durante 15 años no quise escuchar el Football's Coming Home, era muy duro para mí. No es una canción arrogante, de hecho la letra se burla de nosotros mismos", dijo este sábado en la previa.



El himno de los Tres Leones puede sonar más fuerte que nunca el domingo en Londres, si los de Southgate, protagonista desafortunado de las Euro de 1996, ganan su primera final continental. "Hemos confiado en nuestro jugadores. El esfuerzo ha sido de todos y seguirá siendo en la final. Tenemos muchos líderes creciendo en el grupo, sus voces han sido importantes", apuntó.



"Hemos hablado durante años con los jugadores de la importancia de tener disciplina en el campo, de estar calmados, es la clave. Los jugadores saben que la atmósfera alrededor puede ser intensa pero te tienes que centrar, no puede haber distracciones", añadió.



El técnico de los ingleses, que confirmó la posible baja por lesión de Phil Foden, no pidió alardes sino un partido fiable de su equipo. "Tenemos que clavar nuestro habitual nivel, muchas veces no hace falta hacerlo mejor. Este partido requiere una táctica diferente y es lo que hemos preparado", afirmó.



"Sea cual sea el guion del partido, los jugadores están preparados. Son jugadores fantásticos todos los italianos, con buen plan táctico, un entrenador con experiencia y una increíble racha. Tenemos nuestras armas, trataremos de jugarlas", terminó.