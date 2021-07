Fútbol/Euro.- Previa del Italia - Inglaterra

Italia, contra Inglaterra y los elementos en Wembley



Los de Gareth Southgate buscan su primera Eurocopa con el apoyo total de su público



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Las selecciones de Inglaterra e Italia buscan este domingo en la final de Wembley (21.00 horas/Telecinco) hacerse con el codiciado título de la Eurocopa, un trofeo que los británicos aspiran a levantar por primera vez y ante su público y que la 'Azzurra', que tendrá la afición en contra, no conquista desde hace más de medio siglo.



Un año después de lo previsto inicialmente por la pandemia de coronavirus, el torneo verá coronarse al nuevo rey de Europa, que cogerá el cetro que tomó hace ya cinco años Portugal. Y lo hará en un cuna del fútbol mundial como Wembley, precisamente donde los 'Three Lions' conquistaron el hasta ahora único título que adorna sus vitrinas.



En el Mundial de 1966, en su única final disputada, un 'hat-trick' de Geoff Hurst ante Alemania Federal (4-2) en el recinto londinense coronó a Inglaterra como campeona por primera y última vez en su historia. Desde entonces, las semifinales han sido su techo en los grandes torneos; en esa ronda se quedaron los de Gareth Southgate en el pasado Mundial de Rusia 2018 -ante Croacia-, igual que en Italia 1990, y fue también en la misma instancia donde los ingleses fueron apeados en las Eurocopas de Italia 1968 -por la anfitriona- y de Inglaterra 1996 -por Alemania-.



Ahora, 55 años después de alzar el trofeo Jules Rimet al cielo de Londres, los 'Three Lions' tienen otra oportunidad de alcanzar la gloria y de nuevo ante su público, que abarrotará las gradas de Wembley ante la ausencia de muchos aficionados de fuera del Reino Unido por las duras restricciones por la pandemia de coronavirus.



Con el aliento de 60.000 de los suyos, el combinado inglés mantendrá su bloque habitual, que le permitió acabar primera en el Grupo D y eliminar, sucesivamente, a Alemania (2-0), Ucrania (0-4) y a Dinamarca (2-1), en unas semifinales en las que necesitó un gol de Harry Kane en la prórroga.



El delantero del Tottenham, que acumula cuatro goles en la competición, liderará un ataque en el que le acompañarán el ariete del Manchester City Raheem Sterling y el jugador del Chelsea Mason Mount, que ha vuelto al grupo tras su aislamiento por su contacto con el escocés Billy Gilmour, que dio positivo por coronavirus tras el partido entre ambas selecciones.



Con Declan Rice y Kalvin Phillips sin discusión en el centro del campo, Southgate podría volver a apostar por Bukayo Saka o hacerlo por Phil Foden, que dio el susto al no entrenar en la previa del partido, o por Jack Grealish. Atrás, además del portero Jordan Pickford, que solo ha encajado un gol en el torneo, son insustituibles Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire y Luke Shaw.



ITALIA, CONTRA TODOS



Enfrente, Italia, cuatro veces campeona mundial (1934, 1938, 1982 y 2006), pasó todavía más apuros para llegar a la final, después de unas semifinales en las que necesitó la tanda de penaltis para eliminar a España. Antes, había ganado todos sus encuentros del Grupo A, sin recibir ni un solo tanto, y batió en la prórroga a Austria en octavos (2-1) y a Bélgica en cuartos (1-2).



"Llevamos muchos años trabajando para conseguirlo. Todavía no hemos ganado nada, tendremos que ganar el domingo para considerarlo un éxito. Inglaterra tendrá todo un estadio detrás de ella, y dependerá de nosotros ponerlos bajo presión. Tendremos que jugar con concentración pero también con alegría, porque solo se puede ganar una final si se aprovecha para divertirse", advirtió el seleccionador Roberto Mancini.



Tras la decepción de no clasificarse para el Mundial de Rusia, la 'Azzurra' se puso en manos de Mancini y vuelve a lo grande a un gran torneo, donde espera conquistar, contra viento y marea, su segundo título continental. Solo en 1968, año en el que fueron anfitriones, consiguieron proclamarse campeones europeos, precisamente en una edición en la que eliminaron a los ingleses en semifinales antes de imponerse en la final ante Yugoslavia. Tanto en Bélgica y Países Bajos 2000 -ante Francia- como en Polonia y Ucrania 2012 -ante España- quedaron subcampeones.



Este domingo, con el público en contra, buscarán imponer su juego de presión e incrementar su racha de 33 partidos sin conocer la derrota con la única ausencia del lesionado de gravedad Leonardo Spinazzola. Gianluigi Donnarumma volverá a formar bajo palos por detrás de Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini y Emerson Palmieri.



Nicolò Barella, Jorginho y Marco Verratti continuarán llevando la manija en centro del campo, mientras que Federico Chiesa, Ciro Immobile y Lorenzo Insigne formarán el trío de ataque transalpino que buscará silenciar Wembley.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile e Insigne.



INGLATERRA: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; y Kane.



--ÁRBITRO: Björn Kuipers (NED).



--ESTADIO: Wembley.



--HORA: 21.00/Telecinco.