Fútbol/Euro.- Mancini: "No estoy nervioso"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El seleccionador italiano, Roberto Mancini, aseguró que no está nervioso antes de afrontar la final de la Eurocopa ante Inglaterra este domingo (21.00 horas) en el estadio de Wembley y dijo que deberán apostar por su estilo de juego para poder estar cerca del título continental.



"Será un partido muy difícil, ya lo sabemos, y tendremos que estar muy concentrados en nuestro juego. No estoy nervioso, tal vez mañana esté un poco más, es una final...", indicó Mancini en la rueda de prensa previa al decisivo choque con los ingleses.



"Inglaterra es un gran rival y si ha llegado a la final es porque tiene sus razones", añadió el seleccionador italiano, que confía en "escuchar" a los seguidores 'azzurros' en Wembley pese a que vayan a ser una inmensa minoría en comparación con los aficionados locales.



"¡Esperamos escuchar a nuestra afición al final del partido", dijo Mancini, consciente de la "importancia" del choque y de la enjundia de su oponente, que "merece" haber llegado al último encuentro del torneo. "Es un gran equipo, con sus suplentes también hubieran podido llegar a la final", espetó Mancini.



La selección de Italia pelea este domingo por la segunda Eurocopa de su palmarés tras la que logró en la edición de 1968. Los transalpinos jugaron otras dos finales desde entonces, pero en ambas perdieron (2000 ante Francia y 2012 ante España).



CHIELLINI: "INGLATERRA NO ES ESPAÑA"



Por su parte, Girogio Chiellini también compareció ante los medios y explicó que "Inglaterra no es España". "Necesitaremos la cabeza fría y el corazón caliente. Tendremos momentos en los que tendremos que ser más atrevidos y momentos en los que tendremos que ser más fríos. No podemos dominar más de 90 minutos", apuntó.



"Necesitas amortiguar un poco el entusiasmo cuando entras en una final. Eso va para nosotros y para Inglaterra. Tenemos que prosperar y salvar estas ocasiones. Necesitamos un poco de locura y serenidad. Es una final y para salir con una victoria tenemos que asegurarnos de que tenemos todos los detalles perfectos", indicó.



"Sería maravilloso si lo ganáramos, pero el veredicto llegará en el campo", dijo el jugador de 36 años, que ha calificado de "mágico y especial" lo que ha vivido con este grupo en la Eurocopa 2020, siendo una de las referencias del campeonato.