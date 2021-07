Fútbol/Euro.- Detectan contagios de coronavirus en Alemania relacionados con la Eurocopa

BERLÍN, 10 (dpa/EP)



El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) registró esta semana más de 2.500 contagios de coronavirus relacionados de manera directa con la Eurocopa de fútbol, por primera vez también en Alemania.



En su informe semanal, la autoridad sanitaria europea contabilizó por primera vez 18 casos de COVID-19 en Alemania en relación con el torneo europeo, cuya final se celebra este domingo entre Italia e Inglaterra en Wembley (21.00 horas).



El Allianz Arena de Múnich acogió un total de cuatro partidos. Desde el principio de la Eurocopa y hasta el 8 de julio, el organismo contabilizó un total de 2.535 casos de COVID-19 vinculados con la competición.



Según el informe, en los países en los que se producen concentraciones masivas, como ocurre durante la Eurocopa, y en los que las medidas de prevención son insuficientes, es de esperar que aumente el riesgo de transmisión del virus y de las variantes.



Escocia sigue siendo la región más afectada, con 1.991 casos relacionados con el campeonato europeo, si bien la cifra no ha aumentado con respecto a la semana anterior. La selección escocesa jugó sus partidos de la fase de grupos en Glasgow y en el estadio londinense de Wembley.



En Reino Unido, la variante Delta del virus, considerada más contagiosa, se está extendiendo rápidamente. Se ha producido además un aumento a un total de 481 infecciones en Finlandia.



El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, rechazó recientemente las críticas a la Eurocopa vertidas por expertos sanitarios. "Los equipos se están comportando de una manera muy profesional", dijo Ceferin a la BBC. "También somos muy estrictos en los estadios y cuando oigo a los políticos decir que la gente se ha infectado en los partidos, sin ninguna prueba, me decepciona un poco", indicó.



El esloveno también hizo referencia a las cifras de Escocia. "Algunos dicen que 2.000 aficionados escoceses se infectaron, pero a los aficionados escoceses que fueron al estadio les hicieron tests", dijo Ceferin. También hubo 20.000 personas que llegaron a Londres sin billete. "Y no se hacen pruebas en el parque. Acusar al fútbol de propagar el virus es, en mi opinión, irresponsable", añadió.



Al menos dos expertos comprueban cada día la actividad infecciosa en torno al torneo para el ECDC. Los análisis comenzaron una semana antes de que se iniciara el campeonato y terminarán una semana después de la final de este domingo.