Fútbol.- Marcelo: "Este año seguro que vamos a ganar algo"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El flamante capitán del Real Madrid, Marcelo Vieira, asume la "responsabilidad" de ser el nuevo líder del vestuario blanco tras la marcha de Sergio Ramos al PSG y confía que esta temporada van a "ganar algo seguro" con el regreso de Carlo Ancelotti y con un grupo que tiene "todo para triunfar".



"Sólo saber que soy del Real Madrid hace que cada temporada me ilusione más. Llevo mucho tiempo aquí, pero la ilusión nunca ha cambiado, siempre ha ido a más y ya tengo muchas ganas de empezar la temporada", dijo Marcelo en declaraciones a la televisión oficial del club.



"Es un orgullo y una responsabilidad muy grande ser el capitán del mejor club del mundo. Todas las temporadas aprendo muchísimo, siempre hay algo nuevo que aprender y ésta la afronta con muchísima ilusión por ser capitán del Real Madrid, porque es un sueño, yo he hecho todo lo posible por estar aquí muchos años y ahora mismo me siento un afortunado por poder tener el placer de ser capitán", dijo.



En este sentido, el lateral brasileño aseguró que no sólo ahora que es el primer capitán, sino desde su llegada en 2006 siempre ha intentado "aportar alegría". "Mis responsabilidades, ayudar a los jóvenes y también a los que llevan mucho tiempo aquí", añadió Marcelo. "Yo también necesito ayuda, pero como capitán y portavoz del equipo intentaré ayudar lo máximo como siempre he hecho".



Preguntado por cómo ayudará a los canteranos, Marcelo explicó que "calidad" es algo que "sabemos todos" que tienen. "Se trata de un control, escuchar más al entrenador, estar más atento a lo que pide el preparador físico... son cosas normales, pero nosotros sabemos que tenemos pocos años y muy intensos", añadió Marcelo, que está deseoso por jugar "el primer amistoso" y -posteriormente- el primer partido de Liga"



Sobre la vuelta de Carlo Ancelotti, Marcelo dejó claro que es un "placer" trabajar con el italiano nuevamente. "Nos enseña en cada entrenamiento, es un placer trabajar con él y con su staff, al que ya conocíamos hace seis o siete años. Estamos bien, todos muy contentos y (...) tenemos todo para triunfar", apuntó.



"Es muy difícil pasar una temporada sin ganar títulos, pero hemos peleado hasta el final por todo, estoy seguro de que este año vamos a ganar algo. Todavía nos faltan jugadores que están con la selección o de vacaciones pero estamos muy contentos y motivados para que empiece la temporada", finalizó.