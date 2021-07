España y Portugal preparan una cumbre para fin de año, según presidente luso

Marcelo Rebelo de Sousa. EFE/EPA/MARIO CRUZ/Archivo

Lisboa, 10 jul (EFE).- El presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, avanzó hoy que España y Portugal trabajan para celebrar una cumbre a finales de este año.

Aunque no aclaró si se trata de la XXXII Cumbre Ibérica, una cita anual entre los Gobiernos de sendos países, Marcelo afirmó hoy durante su visita a la ciudad de Mirando do Douro -en la frontera con el Parque Natural Arribes de España-, que "se está preparando una cumbre para fin de año".

El presidente portugués realzó las buenas relaciones entre ambos países, puso como ejemplo de cooperación transfronteriza el distrito de Bragança (fronterizo con el norte español), al que pertenece Miranda do Douro, y afirmó que "las relaciones son magníficas entre los jefes de Estado, son muy buenas entre los gobiernos y entre las comunidades españolas".

Marcelo Rebelo de Sousa aprovechó su paseo por la ciudad de Miranda do Douro para saludar a los turistas españoles que también se encontraban en esta localidad en el día de hoy.

Cada año, los Gobiernos de ambos países celebran la denominada Cumbre Ibérica, que de forma rotatoria tiene lugar un año en Portugal y al siguiente en España.

La última se celebró en septiembre de 2020 en la ciudad de Guarda, localidad lusa a 40 kilómetros de la frontera española con Salamanca.