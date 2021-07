El Palmeiras gana el clásico ante el Santos y se aísla como líder en Brasil

Jugadores de Palmeiras celebran un gol de Gustavo Gómez. EFE/ Nathalia Aguilar/POOL/Archivo

Sao Paulo, 10 jul (EFE).- El Palmeiras brasileño derrotó este sábado por 3-2 al Santos, con gol del paraguayo Gustavo Gómez, y se aisló como líder en solitario del Campeonato Brasileño, que también dejó el empate sin goles entre Gremio e Internacional, en el regreso de Luiz Felipe Scolari como técnico del Tricolor Gaúcho.

El cuadro que dirige el portugués Abel Ferreira, ausente este sábado por sanción, sumó de esta forma su quinta victoria consecutiva en la Liga y se sitúa en la cima de la clasificación con 25 puntos, tras imponerse en una nueva edición de los clásicos paulistas.

Después de once jornadas disputadas, el equipo verdiblanco tiene ahora dos puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Bragantino, que este sábado empató 2-2 contra otro de los equipos revelación del campeonato, el Athletico Paranaense.

En el Allianz Parque de Sao Paulo, el Palmeiras atropelló al Santos, que fue su rival en la final de la Libertadores de 2020, en la primera mitad y se puso 2-0 en apenas tres minutos gracias a los tantos de Gómez, de cabeza a la salida de un córner, y Breno Lopes, el héroe de la decisión continental del Maracaná.

Sin embargo, mediada la segunda mitad, el uruguayo Carlos Sánchez dio esperanzas a los visitantes de penalti. Willian se encargaría de enterrarlas con otro gol que tuvo que ser validado por el VAR a siete minutos para el final.

Marinho acercaría de nuevo al Santos, también de penalti, en el tiempo de descuento, pero el marcador no se movió más.

El Palmeiras consiguió aislarse en los más alto de la tabla favorecido también por el empate entre Bragantino y Paranaense, en un partido en el que los dos equipos fueron siempre al ataque.

La escuadra de Curitiba consiguió remontar el tanto inicial de Alerrandro por medio de Nikao y Terans, pero Ytalo empató el encuentro con un toque de puro genio por encima del portero, a pase de Lucas Evangelista.

Con el empate, Athletico Paranaense sigue en el tercer puesto de la clasificación, con 20 puntos, tres menos que Bragantino y cinco por debajo del Palmeiras, aunque estos dos últimos tienen un partido más.

Otro de los partidos de este sábado fue el clásico de Porto Alegre entre Gremio e Internacional, que terminó como un pobre empate sin goles, en el partido que supuso el regreso al banquillo del tricolor gaúcho del exseleccionador brasileño Luiz Felipe Scolari.

Gremio, todo un tricampeón de la Libertadores, sigue siendo colista y aún no conoce la victoria en este Campeonato Brasileño, con un balance de tres empates y seis derrotas.

Internacional también sufre en la parte baja, aunque está, provisionalmente, tres puntos por encima de los puestos de descenso.

La jornada de este sábado la completan el Sao Paulo-Bahía, el América Mineiro-Atlético Mineiro y el Sport Recife-Fluminense.