El Gobierno británico planea emitir certificados de vacunación en septiembre

EFE/EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 10 jul (EFE).- El Gobierno británico planea emitir certificados de vacunación contra la covid a partir de septiembre en Inglaterra, que serán requeridos para entrar en bares, restaurantes y clubes nocturnos, como manera de controlar una nueva ola del coronavirus, revela este sábado el periódico "The Times".

El Ejecutivo confía en que la emisión de estos documentos animará a los jóvenes a vacunarse con la pauta completa, teniendo en cuenta que los no están vacunandos están aumentando los contagios de la variante delta, que actualmente predomina en el Reino Unido.

Según pudo saber el rotativo, el Gobierno decidió no emitir certificados este mes porque supondría discriminar a los más jóvenes que aún no han recibido la segunda dosis del preparado.

El próximo 19 de julio se levantarán en Inglaterra las últimas restricciones, por lo que mantener la distancia social o llevar mascarillas pasará a ser optativo, si bien la oposición política y los expertos piden mantener estas últomas en el transporte público.

El Gobierno estima que a partir de mediados de septiembre, según el diario, todos los mayores de 18 años habrán recibido la pauta completa de vacunación y podrá emitir los certificados, que en el Reino Unido han empezado a denominarlos "pasaportes de vacunación".

"En el otoño, los pasaportes pueden convertirse en un instrumento importante que nos permitirá mantener" la economía abierta, señaló al rotativo un fuente de la residencia oficial de Downing Street.

Hasta ahora, el 86,8 % de la población adulta ha recibido la primera dosis y el 65,3 % de los adultos las dos.

Según las últimas cifras oficiales, ayer se registraron 35.707 nuevos contagios en el Reino Unido y otras 29 muertes.