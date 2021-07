El 66,5 % de municipios de Guatemala está en alerta roja por la covid-19

Paramédicos con equipo de protección para evitar el contagio de coronavirus ingresan a una mujer al área de emergencias del Hospital San Juan de Dios en Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 10 jul (EFE).- El 66,5 % de los 340 municipios que tiene Guatemala están en color rojo del Sistema de Alertas Sanitarias de la covid-19 para los próximos 14 días, indicó este sábado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).

Además de la mayoría de los municipios en la máxima alerta del sistema, Guatemala alcanzó un 20,3 % de municipios en alerta naranja y el resto, un 13,2 %, en alerta amarilla, según la actualización de la cartera sanitaria.

En números totales, el MSPAS detalló que Guatemala tiene 226 municipios en alerta roja, 69 en naranja y 45 en amarilla, mientras que hace 14 días había 217 en rojo, 64 en naranja y 59 en amarillo.

La actividad en las últimas semanas de la covid-19 orilló al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, a emitir un pronunciamiento la noche del viernes en cadena nacional, en el que, sin embargo, desistió de imponer nuevas restricciones con el fin de resguardar a la clase trabajadora, según explicó.

"Por ustedes, por sus familias, no puedo cerrar el país", indicó Giammattei en referencia a quienes "trabajan de sol a sol para agenciarse los recursos cada día".

"Y si ustedes no salen a trabajar, ponen el riesgo el sustento de su hogar. Pero hagámoslo de forma segura", puntualizó el gobernante.

Pero el MSPAS registró en las últimas dos semanas de junio poco más de 750 muertes por la covid-19 en fechas aún no corroboradas, en uno de los períodos más letales de la enfermedad desde el primer caso detectado el 13 de marzo de 2020.

El Gobierno de Giammattei mantuvo entre marzo y septiembre de 2020 una serie de restricciones como el cierre de los aeropuertos y la suspensión de diversas actividades económicas, además de un toque de queda. Sin embargo, desde octubre de dicho año quedaron derogadas.

Guatemala es la nación de Centroamérica con más muertes provocadas por la covid-19, seguida de Honduras y Panamá, estiman cifras oficiales de cada país.

El país suma 9.643 decesos a causa del coronavirus y 314.302 casos positivos, de acuerdo a la última actualización de datos este viernes por parte del Ministerio de Salud.

Desde el 25 de febrero, cuando ingresó un primer lote de 5.000 dosis de vacunas contra la covid-19 donadas por Israel, Guatemala suma más de 3 millones de dosis de vacunas de Moderna, AstraZeneca y Sputnik V.

La cantidad de fármacos administrados, sin embargo, se reducen a 1.014.644, de los cuales solo 181.492 personas cuentan con el esquema completo de vacunación, por lo que el país centroamericano también tiene uno de los peores índices de vacunación del continente.

El 59 % de los 16,3 millones de guatemaltecos viven bajo el umbral de la pobreza, según cifras oficiales y de organismos internacionales.