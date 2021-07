Cruïlla crea una "burbuja segura", pero no evita el gentío sin mascarillas

La cantante Eva Amaral durante su actuación este viernes en la segunda jornada del festival Cruïlla celebrada en el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB). El Cruïlla es el primer festival de Europa desde el inicio de la pandemia con un aforo de 25.000 personas diarias con libertad de movimientos durante tres jornadas, un logro que ha sido posible gracias a la habilitación de un área de cribado. EFE/Marta Pérez

Barcelona, 9 jul (EFE).- Un total de 19.000 personas se han sometido este viernes a un test de antígenos para entrar en la "burbuja segura" del festival Cruïlla, que ha logrado eludir las colas en los cribados pero no ha conseguido evitar las aglomeraciones de gente sin mascarilla en las barras y en las inmediaciones del recinto.

En los alrededores del Parc del Fòrum de Barcelona, donde desde ayer se celebra este festival que finaliza mañana, el público se ha concentrado para comer y beber en la calle antes de entrar, generando aglomeraciones que los Mossos d'Esquadra han intentado dispersar utilizando la megafonía.

A las 21.00 horas, la zona de cribado había logrado absorber con fluidez 18.184 personas, de las que 83 han dado positivo en covid y no han podido entrar en el recinto.

Los que han logrado acceder han pasado a formar parte de una comunidad sanitariamente más segura que la de fuera, pero aun así los protocolos implementados tras las pruebas piloto del Palau Sant Jordi y los festivales Vida y Canet Rock obligan a los presentes a llevar la mascarilla siempre puesta, excepto en la zona de restauración.

El personal contratado por el festival ha conseguido que el público mantuviera la mascarilla puesta en las explanadas frente a los tres escenarios, pero más allá de la zona cercada para ver los conciertos, las aglomeraciones de personas bebiendo y fumando sin mascarilla han sido la tónica.

En el terreno musical, los espectadores han disfrutado sin distancias y con libertad de movimientos de un estupendo cartel formado principalmente por artistas nacionales, debido a las dificultades de movilidad que impone la pandemia.

El público ha bailado feliz con Amaral, Ana Tijoux, Delafé y Carolina Durante, durante las primeras horas, y ha reservado fuerzas para los platos fuertes de última hora, entre ellos Two Door Cinema Club, uno de los pocos grupos internacionales que se han mantenido fieles a la cita, después de que se vieran obligados a cancelar Editors, Djaikovski y Tom Walkers por las restricciones impuestas a los viajes.

Cruïlla, el primer festival de Europa en abrir un recinto habilitado para 25.000 personas durante tres días sin distancias, cerrará mañana sus puertas con Morcheeba, Leiva e Izal como cabezas de cartel.