Colombia.- Presidenta Consejo Asesor UNIR Colombia señala como "gran reto" para su país la "calidad" de la educación

LOGROÑO, 10 (EUROPA PRESS)



La presidenta del Consejo Asesor de UNIR Colombia, Cecilia María Vélez, ha señalado que para su país "un gran reto" es la "calidad" de la educación. Ha recordado que en el informe PISA que realiza la OCDE, y que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencia y lectura, "quedamos en los últimos lugares", ya que "tenemos una proporción muy grande de niños que no logran las competencias mínimas para desenvolverse en el siglo XXI".



La también exministra de Educación colombiana, entre 2002 y 2010, en una entrevista a Europa Press ha afirmado que "tenemos muchos retos educativos, porque aunque hemos avanzado en la cobertura de la educación básica, la media, así como se ha crecido en la superior, lo ha hecho muy poco la educación inicial", por lo que "tenemos una tarea muy grande en cobertura de la educación inicial, teniendo en cuenta que es muy importante en términos de calidad".



Ha explicado que "cuando los niños no tienen una buena orientación, especialmente los que tienen escasez de recursos, con padres poco educados, entran en una diferencia muy grande con los otros", por lo que en "términos de calidad es muy grave". En este punto, ha manifestado que "aunque los niños están yendo a la escuela hay muchas diferencias entre los niños más privilegiados y los menos".



En el ámbito de la educación superior, que "ha crecido mucho, estando ya al 50 por ciento de cobertura", todavía sigue "siendo un reto" para el país.



Vélez ha resaltado que al tema de los recursos económicos, que "nunca son suficientes", se une la "formación de los maestros" que "aunque hemos ido mejorando, no estamos captando la mejor gente para que vaya a la profesión docente, y no la estamos formando bien".



Además, ha apostado por "fortalecer las instituciones educativas, porque aunque el maestro es la clave, éste individualmente no puede hacer la transformación, sino que tiene que haber las condiciones institucionales que permitan que un grupo de maestros tengan resultados buenos en términos de lo que los muchachos aprenden".



Para la presidenta del Consejo Asesor de UNIR Colombia ha abogado por "fortalecer la institución educativa, el liderazgo de los rectores, la posibilidad de generar ambientes escolares pacíficos que permitan el desarrollo de los niños, y la formación de los maestros". También, ha añadido como aspecto importante la "evaluación", donde "ha habido cierta resistencia, pero es una de las tareas que tenemos por delante".



Vélez, para finalizar, como cuestión positiva ha puesto de relieve que "existe mucha conciencia en el país de que la educación sirve para generar desarrollo por el aumento del capital humano, por lo que hay mucha gente trabajando porque realmente trabajemos en educación, que realmente genera desarrollo y mayor equidad".