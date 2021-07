Cita mundial en la OMC para impulsar un acuerdo sobre las ayudas a la pesca

EFE/EPA/KITH SEREY/Archivo

Madrid, 10 jul (EFE).- Los países de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se reunirán virtualmente el próximo jueves para impulsar las negociaciones sobre las ayudas a la pesca, iniciadas hace veinte años, con el fin de regular la explotación de los mares y frenar la actividad ilegal, pero quedan muchos puntos de desacuerdo, como las ventajas fiscales al gasóleo marino.

Los 164 socios de la OMC están convocados a una sesión ministerial virtual para empujar la ambiciosa negociación de los subsidios pesqueros y propiciar un acuerdo, a finales de 2021, que ponga el broche a unas discusiones frenadas por la pandemia y la falta de consenso.

El objetivo es limitar las subvenciones que propician la sobrepesca, y entre los puntos más controvertidos destacan las bonificaciones fiscales en el gasóleo profesional, cuyo futuro preocupa a armadores españoles y de la Unión Europea (UE).

En nombre de la UE intervendrá en la reunión la Comisión Europea, mientras que el Gobierno español participará como oyente

CLASIFICACIÓN DE LAS POTENCIAS PESQUERAS

En las negociaciones intervienen los 25 principales países pesqueros del mundo salvo Irán (que no está en la OMC).

China es el líder pesquero mundial, seguido por Perú, Indonesia, Rusia y Estados Unidos; España, primera potencia de la UE, ocupa el puesto 19º; Chile el 9º, México el 12º y Argentina el 20º, según la organización de la ONU para la agricultura y la alimentación FAO.

Las ayudas a la pesca mundial oscilan entre los 20.000 y los 30.000 millones de dólares (16.900 y 25.300 millones de euros), de acuerdo con diferentes estudios.

El último informe de la FAO alertó de que más de un tercio de los mares está sobreexplotado, aunque reconoció también que un 79 % del pescado que llega al mercado proviene de caladeros sostenibles

ÚLTIMOS AVANCES

La negociación pesquera de la OMC empezó en 2001 con el inicio de la Ronda de Doha para la liberalización comercial, en un mundo marcado por los atentados del 11 de septiembre en Nueva York.

Las últimas propuestas presentadas en junio en Ginebra por el presidente del grupo de las negociaciones pesqueras de la OMC, el embajador colombiano Santiago Wills, incluyen novedades como un trato especial a los países en desarrollo.

Ese tratamiento afecta a las condiciones para la pesca artesanal, la flexibilidad en la regulación de los subsidios e incluso la creación de un fondo de la OMC para naciones menos avanzadas.

Además, Estados Unidos ha propuesto que las condiciones laborales y el trato a los marineros se tengan en el cuenta.

El planteamiento de EE.UU. contó con el apoyo de algunos países que ven que el pacto de la OMC podría aportar "herramientas" para luchar contra los abusos laborales pese a que no sea ése el objetivo de la negociación, según fuentes comerciales.

PREOCUPACIONES DE LOS PESCADORES

En la última propuesta queda abierto el capítulo relativo a los apoyos a los carburantes debido a las "divergencias", según Wills.

El director general de la patronal europea de armadores Europêche, Daniel Voces, resalta a Efe la preocupación por las exenciones fiscales al petróleo, ya que "algunos países quieren incluirlas como subsidio dañino y prohibirlo".

Argumenta que el carburante supone el 40 % de los gastos de operaciones de las empresas pesqueras de la UE, y si se grava el gasóleo "los barcos y los puertos irían a la ruina".

En comparación con EE.UU. -donde el combustible tiene menos fiscalidad- o China, Voces asegura que en estos países no se bonifican los impuestos, pero luego "se dan otros apoyos al kilometraje o a los motores".

El Gobierno español defiende también las exenciones al gasóleo marino.

Además, Europêche, que integra a la patronal española de armadores Cepesca y a la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, apoya aplicar restricciones a las flotas ilegales: “En la UE un infractor no tiene acceso a ayudas públicas o las devuelve; nuestro sistema debería ser exportado”.

Otro motivo de inquietud, añade, es una propuesta que impediría dar ayudas a la flota en aguas internacionales no reguladas por una organización regional de pesca (ORP), ya que la medida afectaría a unos 26 barcos gallegos que operan en caladeros frente a la costa de Argentina.

BLOQUES DE PAÍSES

Según Europêche, la UE se está aliando en esta negociación con países como Japón y Corea del Sur, y China es la nación más reacia a aceptar acuerdos, junto con la India.

En este sentido, Voces apunta que pese a su posición, Pekín promueve el "cuento chino" de defender para sí condiciones propias de países en desarrollo.

