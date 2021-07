Calma en Puerto Príncipe tres días después del magnicidio

La bandera nacional haitiana ondea a media asta en el Palacio Nacional, hoy, en Puerto Príncipe (Haití). EFE/ Orlando Barría

Puerto Príncipe, 10 jul (EFE).- La tranquilidad es la nota predominante este sábado en Puerto Príncipe, tres días después del asesinato del presidente Jovenel Moise, que dejó una complicada situación política y de seguridad.

En la comisaría de Pétion-Ville no se ven movimientos fuera de lo normal, más allá de la entrada de algunos efectivos, y su entorno está despejado de gente, en contraste con la turba que se organizó en el lugar tras el arresto de los primeros supuestos mercenarios colombianos.

Tampoco hay nadie en las inmediaciones de la morgue donde trasladaron el cadáver de Moise y el acceso a la vivienda del mandatario, donde se produjo el crimen, está despejada, aunque bajo vigilancia.

El entorno del Palacio Nacional también está el paz y solo las banderas a media asta dan testimonio de que hace solo unos días mataron a tiros al presidente.

La tranquilidad de las calles contrasta con el agravamiento de la crisis política desatada tras el magnicidio, entre diversas figuras que se disputan el poder.

Este viernes, el presidente del Senado, Joseph Lambert, fue proclamado por sus colegas como "presidente interino", en desafío a la autoridad del primer ministro interino, Claude Joseph, quien está al frente del país desde el pasado miércoles y ha recibido respaldo expreso de la ONU y de Estados Unidos.

El Gobierno de Joseph no se ha pronunciado de momento en relación a la declaración del jefe del Senado y ha declinado las peticiones de comentarios que le ha formulado la prensa.

Lambert pretende ser investido por sus colegas senadores en un plazo de 48 horas, antes de tratar de acceder al Palacio Nacional, según la resolución aprobada por el Senado este viernes.

La resolución fue aprobada por ocho de los diez senadores que están en activo, que son a su vez un tercio de los integrantes de la Cámara Alta.

El órgano legislativo no tiene quorum suficiente para legislar desde enero de 2020, cuando acabó el mandato de dos tercios de los senadores y de todos los diputados, debido al aplazamiento de las elecciones de 2019.