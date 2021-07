Bangladesh.- Sindicatos de Bangladesh exigen una investigación justa tras el incendio que ha dejado 52 muertos

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



La asociación de trabajadores Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST) ha exigido este viernes una investigación justa e imparcial sobre el incendio masivo en una fábrica de procesamiento alimenticio en la ciudad de Narayanganj y que ha dejado 52 muertos.



Muchas personas han fallecido debido a que tuvieron que saltar por las ventanas del edificio, huyendo del fuego, debido a que las escaleras de la fábrica estaban cerradas, ha denunciado BLAST en un comunicado, recoge el diario local 'The Daily Star'.



La organización ha exigido que se indemnice de inmediato a los trabajadores heridos, así como a las familias de los fallecidos por los daños y males causados, y ha instado al Gobierno de Bangladesh a que garantice un lugar de trabajo "seguro" y que haga cumplir las medidas de seguridad y protección adecuadas para todos los trabajadores.



Por otro lado, el Sindicato de Bangladesh Sangha (BTUS) también ha emitido un comunicado en el que ha trasladado su preocupación por la muerte y las lesiones de los empleados de la fábrica, a la par que ha insistido en la necesidad de dotar de una compensación económica a los afectados.



BTUS ha añadido que este suceso equivale a un asesinato, y que tanto los propietarios como el Gobierno del país no pueden eludir su responsabilidad en el incidente. Además, los portavoces de la agrupación han afeado la respuesta con porras y gases lacrimógenos por parte de la Policía a los familiares de los heridos y las víctimas que se han concentrado a las afueras del lugar de los hechos.



La agrupación Ain O Salis Kendra (ASK) ha publicado un comunicado en el que recoge el gran número de trabajadores que han fallecido a causa de accidentes como este y ha señalado la ausencia de castigo por parte de las autoridades del país a los responsables de este tipo de sucesos.



El balance de fallecidos a causa del incendio registrado este viernes en la fábrica ha ascendido a 52, según han confirmado las autoridades del país.



La Policía confirmó en un primer momento tres muertos, si bien en las últimas horas han sido recuperados otros 52 cadáveres del lugar, donde los Bomberos.



El oficial de Policía Mohamed Shahed ha indicado en declaraciones a la agencia alemana de noticias DPA que el incendio se produjo en la planta baja del edificio de la fábrica de seis pisos y que el lugar del accidente está situado a casi 25 kilómetros al este de la capital.



Asimismo, el jefe de la Policía del distrito, Zayedul Alam, ha indicado que las fuerzas de rescate encontraron los cuerpos de dos trabajadoras que murieron tras saltar desde el tercer piso. Al menos 1.000 empleados se encontraban en el interior de la fábrica cuando se produjo el incendio, según medios locales.