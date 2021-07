Bad Bunny y Anuel AA, ejecutivos atractivos de Liga de Baloncesto P.Rico 2021

En la imagen, el cantante Bad Bunny. EFE/Etienne Laurent/Archivo

San Juan, 10 jul (EFE).- Con la participación de doce equipos, dos de ellos con los artistas urbanos puertorriqueños Bad Bunny y Anuel AA como ejecutivos, la temporada 2021 del Baloncesto Superior Nacional -principal Liga de Puerto Rico- arranca este sábado.

Los equipos serán los Cangrejeros de Santurce, Capitanes de Arecibo, Vaqueros de Bayamón, Mets de Guaynabo, Gigantes de Carolina, Grises de Humacao, Brujos de Guayama, Leones de Ponce, Indios de Mayagüez, Atléticos de San Germán, Cariduros de Fajardo y Piratas de Quebradillas.

Bad Bunny, junto a Noah Assad, su manejador artístico, y Jonathan Miranda, son los apoderados de los Cangrejeros, mientras que Anuel AA compró la franquicia de los Capitanes.

Bad Bunny es un conocido seguidor de los deportes, específicamente el baloncesto y la lucha libre.

En el baloncesto, el artista ha participado de dos de los Juego de Celebridades que organiza la NBA previo al Juego de Estrellas.

Assad, por su parte, es además el cofundador y principal oficial ejecutivo de Rimas Music Entertaiment, sello disquero que representa a reconocidos artistas puertorriqueños como los urbanos Bad Bunny, Arcángel y Eladio Carrión, y el cantautor Tommy Torres.

Los Cangrejeros, a su vez, contarán en sus filas con el base José Juan Barea, con experiencia en la NBA con los Mavericks de Dallas y Timberwolves de Minesota, y el Movistar Estudiantes en la Liga Endesa.

Barea no juega en el BSN desde el 2006.

El club también contará con el pívot canadiense Anthony Bennett, primera selección del Sorteo de Novatos de la NBA de 2013.

El técnico del club será el argentino Néstor "Che" García.

Los Cangrejeros, por su parte, es una de las franquicias de mayor tradición en el BSN, con un historial de ocho campeonatos ganados en su historia.

Su última temporada antes de desaparecer como franquicia fue en el 2016.

Por su parte, Anuel AA, junto con su manejador, Frabian Eli, compraron la franquicia de los Capitanes de manos del empresario Luis Monrouzeau, quien bajo su administración el club conquistó cinco campeonatos.

Los Capitanes, a su vez, contarán con varios jugadores con experiencia en la selección nacional de Puerto Rico, como David Huertas, Devon Collier, Denis Clemente y Chris Gaston.

En dicho equipo también estará el puertorriqueño Walter Hodge, armador de la selección nacional de Islas Vírgenes estadounidenses.

Mientras, el alero Isaiah Piñeiro, miembro de la selección de Puerto Rico, debutará en la liga con los Piratas de Quebradillas.

Además de Bad Bunny y Anuel AA, otra figura que se destaca entre los ejecutivos de la liga, es el pelotero puertorriqueño Yadier Molina, de los Cardenales de San Luis, como propietario de los Vaqueros desde la temporada 2020.

La temporada 2021 se dividirán en dos secciones. En la A estarán Bayamón, Santurce, Guaynabo, Humacao, Carolina y Guayama, y en el B figuran Ponce, Mayagüez, San Germán, Fajardo, Quebradillas y Arecibo.

Cada equipo jugará 32 juegos en la temporada regular, enfrentado en cuatro ocasiones a los equipos en su sección y dos veces a los equipos de la otra la sección.

La temporada 2021, por su parte, sufrirá algunos cambios, específicamente sanitarios, pues la directiva del BSN anunció que las canchas no podrán exceder del 50 % de su capacidad por recomendación del Departamento de Salud para prevenir casos de la covid-19.

No obstante, la agencia sanitaria consideró permitir la entrada de personas que no se han vacunado contra el virus, siempre y cuando estas presenten un resultado negativo de una prueba hecha hasta un máximo de 72 horas antes del evento.

Asimismo, el BSN determinó que no permitirá la entrada a menores 12 años por el momento.