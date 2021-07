Asesinan a activista crítico del Gobierno de Guatemala y defensor de policías

En la imagen, el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas. EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 10 jul (EFE).- El activista Frank Ramazzini, crítico del Gobierno de Guatemala y defensor de derechos de los agentes de la Policía Nacional Civil y del Sistema Penitenciario, fue asesinado a tiros la noche del viernes, según confirmó este sábado el ombudsman del país centroamericano, Jordán Rodas.

De manera preliminar, diversos medios de comunicación locales indicaron que Ramazzini fue asesinado dentro de una discoteca al norte de la Ciudad de Guatemala por un comando armado que ingresó a matarlo, en un hecho que dejó otras tres personas fallecidas.

"Condeno el asesinato de Frank Ramazzini, activista, crítico del Gobierno de Guatemala y defensor de derechos de la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario; mis condolencias a sus familiares y amigos", publicó Rodas en su cuenta oficial de Twitter.

El titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos también recomendó "al Ministerio de Interior y al Ministerio Público (Fiscalía) investigar los hechos y deducir responsabilidades".

Según el medio de investigación No Ficción, Ramazzini "ya había denunciado al presidente, Alejandro Giammattei; al director del Sistema Penitenciario, Luis Rodolfo Escobar Ovalle, y al ministro de Interior, Gendri Reyes" e, incluso, en su último mensaje "indicó que hoy iría a manifestar al Parque Central" contra el Gobierno, describió el medio.

El activista, de acuerdo al relato de No Ficción, ya había sufrido dos ataques previos, debido a la peligrosidad que representaba su conocimiento sobre el funcionamiento de las cárceles de Guatemala, así como la dinámica de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha dentro de las prisiones.

En sus redes sociales, Ramazzini aseguraba tener acceso y en su poder documentos oficiales del Sistema Penitenciario, así como "audios y videos de coordinación de asesinatos y hacía fuertes acusaciones contra pricvados de libertad de la Mara Salvatrucha, desertores del Barrio 18 y las autoridades penitenciarias", subrayó No Ficción.

El Barrio 18 y la Mara Salvatrucha son las dos principales pandillas o maras de los centros urbanos de Guatemala y su principal fuente de ingresos son las extorsiones a pequeños y grandes comercios.

Solo entre enero y mayo de 2021 fueron denunciadas 5.941 extorsiones, mientras que en el mismo período de tiempo de 2020 la cifra ascendió a 5.361.

En los últimos 11 años, las autoridades de Guatemala registraron casi 80.000 extorsiones, de acuerdo a datos recogidos por la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo, con base en información oficial.

Guatemala es uno de los 15 países más violentos del planeta, según organismos internacionales, y en la última década acumuló más de 60.000 homicidios.