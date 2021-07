Arrimadas ve en la remodelación del Gobierno "un cambio de caras" y dice que el problema es Sánchez

08-07-2021 La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, protagoniza el coloquio del Club Siglo XXI, en el Edificio Eurobuilding, a 8 de julio de 2021, en Madrid, (España). El presidente del Club ha presentado el coloquio, en el que también ha participado el filósofo Francesc de Carreras. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



No ve diferencias entre el Govern de Aragonès y los de Torra y Puigdemont



BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)



La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha afirmado que la remodelación del Gobierno que tiene prevista hacer este mismo sábado Pedro Sánchez es sólo "un cambio de caras" y dice que el problema es que el Ejecutivo siga liderado por Sánchez.



"Aunque haya un cambio de caras, el problema es que él marca el rumbo del Gobierno con acciones dañinas para España", ha asegurado Arrimadas durante su intervención en la escuela de verano de Societat Civil Catalana (SCC) en Barcelona.



Preguntada por si apoyaría una moción de censura contra el Gobierno de Sánchez presentada por Vox, no ha descartado la opción y ha abogado por "pensar en qué es lo mejor para España, que es pensar en lo qué más puede debilitar al Gobierno de Sánchez".



Por otro lado, ha criticado que el Govern haya aprobado crear un Fondo Complementario de Riesgos con 10 millones de euros para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat por promover el proceso independentista: "Es obsceno, han llegado al nivel de la impunidad".



UNIR FUERZAS EN EL PARLAMENT



Para ella, la estrategia de ERC es la de "intentar dar menos miedo e intentar hacer ver que se va a tardar un poco más en alcanzar la independencia", pero asegura que no existen diferencias entre el Govern del actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y los liderados por los expresidentes Quim Torra y Carles Puigdemont.



Sobre los resultados de Cs en las últimas elecciones catalanas, en las que perdió el 83% de los diputados que consiguió en 2017 y pasó de ser la primera fuerza a la séptima en el Parlament, Arrimadas lo ha achacado a que "el constitucionalismo se quedó en casa" y ha señalado que la solución hubiera sido una candidatura de coalición de PSC, PP y Cs.



Preguntada por el futuro de Cs tras esa caída de apoyos, la líder de la formación naranja ha sostenido que todos los partidos políticos pasan por buenos y malos momentos a lo largo de su trayectoria y ha reivindicado que Cs "llegó para quedarse".



