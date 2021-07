Ángela Dobrowolski nos cuenta cómo se encuentra tras su paso en prisión

09-07-2021 ÁNGELA DOBROWOLSKI. MADRID, 10 (CHANCE) Ángela Dobrowolski está retomando poco a poco su vida tras salir en libertad condicional el pasado jueves al aceptar una condena de 17 meses de prisión por haber intentado asaltar la casa de su exmarido, Josep María Mainat. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 10 (CHANCE)



Ángela Dobrowolski está retomando poco a poco su vida tras salir en libertad condicional el pasado jueves al aceptar una condena de 17 meses de prisión por haber intentado asaltar la casa de su exmarido, Josep María Mainat.



Hemos hablado con ella y nos ha confesado que estando en libertad: "Estoy mucho mejor que en la cárcel" y que lo primero que ha hecho es ir a la playa: "Lo primero, toda presa dice siempre que lo primero que haría al salir es ir a la playa".



En cuanto a cómo ha sido su experiencia en la cárcel, Ángela nos asegura que: "Es una experiencia que no se deja borrar y no necesariamente indeseable del todo, extrema, intensiva y violenta. Hay cosas positivas que les puedes sacar, muchas. La lección que me llevo es que he conocido a grandes mujeres, fuertes y muy sufridas, me 22han servido como inspiración y como apoyo, son amigas".



Ha salido de prisión considerándose 'activista contra la cárcel': "Salgo de la cárcel siendo activista contra la cárcel, no soy la única, pienso que las cárceles no son una opción, se tienen que mejorar las condiciones de los presos" y sobre los rumores de que va a abrir una tienda de pelucas nos confiesa que: "De momento no, pero buena idea".



Sobre si ya ha visto a sus hijos, Ángela nos asegura que: "Eso sería una opción, estoy agradecida de ver una foto de mis niños, a esto no quiero contestar y también lo tengo prohibido. No les he visto todavía, las razones son complejas y no sé, todavía no se ha dado el caso" y confirma que no le importa que le digan 'exmujer' de Mainat: "Eso es técnicamente correcto, pero no me ofende que me llamen la exmujer".