AMP2.- Somalia.- El comandante de Policía Regional de Mogadiscio sobrevive a un atentado en la capital de Somalia

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El comandante de la Policía Regional de Banadir, que incluye a la capital de Somalia, Mogadiscio, ha sobrevivido a un atentado suicida perpetrado este sábado en la ciudad que ha dejado al menos nueve muertos y decenas de heridos, según han informado fuentes policiales.



El atentado contra el coronel Farhan Mohamed Aden, también conocido como Farhan Qarole, ha tenido lugar concretamente en el llamado cruce de Banadir.



"Un ataque terrorista fue ejecutado con un automóvil lleno de explosivos, dirigido al comandante de la Policía regional de Banadir, Farhan Mohamed (Qarole)", ha explicado el portavoz policial Sadiq Adan Doodisho en una comparecencia recogida por el portal de noticias Goobjoog.



La explosión alcanzó de lleno al coche en el que viajaba el coronel, que salvó la vida gracias a la protección del vehículo.



Cinco de los nueve fallecidos son miembros de su comitiva de seguridad, según fuentes policiales al Garowe On Line. La cadena internacional de Estados Unidos, Voice of America, ha recibido confirmación del número de heridos, con pronóstico reservado.



El último balance actualizado ha sido proporcionado por el oficial de policía Alí Hasán a la agencia de noticias DPA, al tiempo que la organización terrorista Al Shabaab, la más prominente de Somalia, ha asummido la responsabilidad del atentado a través de un comunicado emitido por su emisora Al Andalus.



"El comandante está a salvo y, a pesar de las bajas causadas por la explosión en la intersección, los terroristas no van a disuadir a nadie del cumplimiento de su deber", ha añadido.



Qarole asumió el cargo en abril después del despido de su predecesor, el general de brigada Sadik John, por oponerse a la ampliación artificial del mandato presidencial del jefe del Estado, Mohamed Abdullahi 'Farmajo'.