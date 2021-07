AMP.- PP pide a Sánchez que dimita y convoque elecciones: "No hay cambio de ministros que le permita remontar el vuelo"

24-07-2020 Edificio de la sede del PP, situado en la calle Génova, en Madrid (España), a 24 de julio de 2020. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El Partido Popular ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dimita y convoque elecciones. "La remodelación del Gobierno no será tal hasta que afecte a Sánchez", han asegurado fuentes populares.



En este contexto, el vicesecretario de Comunicación y diputado del PP por Málaga, Pablo Montesinos, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dimita y convoque elecciones, ya que "es él el responsable de este desgobierno, de las mentiras y de la gestión ineficaz", tras el anuncio sobre la remodelación del Gobierno central prevista para este sábado.



Así lo ha manifestado en su cuenta de Twitter, donde ha afirmado que "no hay cambio de ministros que le vaya a permitir remontar el vuelo", porque "Sánchez es el problema y la solución, las urnas". "El cambio político es imparable. Cuanto antes vayamos a votar, mejor para España", ha añadido Montesinos.



La remodelación del Gobierno "no será tal hasta que afecte a Sánchez", según informaron a Europa Press fuentes del Partido Popular. "Hoy todas las encuestas coinciden en confirmar que Pablo Casado será el próximo presidente del Gobierno", han afirmado.



Además, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado, ante la remodelación del Gobierno central prevista para este sábado, que el problema del Ejecutivo "no son sus ministros", sino Pedro Sánchez, al que ha pedido que se vaya y que disuelva las Cortes. "Cambiar los guiñoles no sirve de nada en el gobierno de Sánchez si los independentistas siguen moviendo los hilos y él sigue al frente de ese Gobierno", ha asegurado.



Gamarra ha hecho estas manifestaciones en San Sebastián, donde ha participado en una mesa sobre 'La batalla Parlamentaria' en la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco, junto a la parlamentaria vasca Laura Garrido. En el Hotel Barceló Costa Vasca.



A su juicio, "no hay crisis de gobierno que pueda tapar toda la mentira y toda la soberbia que Pedro Sánchez representa. "Los españoles no quieren una crisis de Gobierno quieren y van a promover un cambio de gobierno y un cambio de gobierno cambiando al presidente de Gobierno", ha indicado.



Por ello, ha animado a Sánchez a que "disuelva las Cortes, a que ponga las urnas" porque los cambios que va a hacer en su gabinete son "para que no cambie nada".



Gamarra cree que España necesita una alternativa "moderna, abierta, de futuro" como la que, a su juicio, representa el PP, con un liderazgo "abierto y fuerte, el de Pablo Casado".



Según ha indicado, esa "alternativa ya está aquí" y ha señalado que continuarán con la "batalla parlamentaria" para "arrinconar" al Ejecutivo, para "denunciar la incompetencia de sus ministros" y las "cesiones ante los enemigos de España".



Durante su intervención en la Escuela de Verano del PP de Huelva, el vicesecretario general y diputado nacional por Madrid, Antonio González Terol, ha insistido en que "la única remodelación que sirve para salvar a España es aquella que saque a Sánchez de La Moncloa".



Por ello, ha pedido al presidente del Ejecutivo que "si quiere una auténtica remodelación de Gobierno, dimita, convoque elecciones y someta a los españoles el refrendo de sus indultos y de sus políticas apoyadas en los independentistas radicales y en todos aquellos que quieren destruir" España.



"Pedro Sánchez es la única piedra en el camino para la democracia y el Estado de derecho, no el Tribunal de Cuentas. Él es la piedra en el camino que ha posibilitado indultar a políticos golpistas y que las alimañas etarras asesinas hayan sido acercadas a las cárceles del País Vasco porque es el precio para mantenerse en La Moncloa", ha sentenciado González Terol.



Por su parte, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha criticado que la presidenta de la Cámara Alta, Pilar Llop, vaya a ser la nueva ministra de Justicia: "La nueva ministra de Justicia, que se estrena en el cargo después de haber hecho una cacicada sin precedentes, anulando una votación que el PSOE perdió en el Senado. Sánchez de mal en peor".