Afganistán.- Los talibán aseguran que controlan el 85 por ciento del suelo afgano

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Una delegación talibán ha asegurado este sábado desde Moscú que controlan ya el 85 por ciento del territorio de Afganistán y ha advertido de que podrían tener la totalidad del suelo afgano bajo su control en un plazo de dos semanas.



El líder de la delegación, Shahabuddin Delawar, ha respondido así a las declaraciones del presidente estadounidense, Joe Biden, quien afirmó el pasado jueves que las fuerzas gubernamentales cuentan con 350.000 efectivos por los 75.000 de los talibán, por lo que éstos últimos no podrían controlar el país.



Los talibán han destacado que tal como se pactó en el acuerdo suscrito con Estados Unidos, no están atacando las capitales provinciales del país, informa la agencia de noticias afgana Jaama Press.



El objetivo de la visita a Moscú parece ser garantizar a Rusia que no suponen ninguna amenaza para sus intereses ni para la región de Asia central. El viaje también incluye una visita a Irán.



En respuesta a estas afirmaciones, el Gobierno afgano ha emplazado a los talibán a aprovechar la oportunidad de negociar la paz y dejar de ser "marionetas" de Pakistán.



Un portavoz del Ministerio del Interior, Tariq Arian, ha rechazado que los talibán controlen el 85 por ciento del territorio. "Si es cierto, por qué los líderes del los talibán siguen viviendo fuera de Afganistán", se ha preguntado Arian.