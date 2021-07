Afganistán.- El enviado de EEUU regresa a Doha para reiterar su compromiso con las conversaciones de paz en Afganistán

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



El enviado especial de Estados Unidos para Afganistán, Zalmay Khalilzad, ha iniciado este sábado una gira regional para intentar acelerar las negociaciones de paz mientras las tropas estadounidenses culminan su retirada del país centroasiático, y en medio de los enfrentamientos más graves de los últimos meses entre Ejército afgano e insurgentes.



Khalilzad visitará Qatar, Pakistán y Uzbekistán -- país, este último, que se baraja como primer destino de los colaboradores afganos del Ejército norteamericano -- en busca de "consenso sobre una solución política del conflicto afgano", según un comunicado publicado en la página web del Departamento de Estado estadounidense.



"Regreso a (la capital de Qatar) Doha y a la región para continuar con nuestra diplomacia decidida en pos de un acuerdo de paz entre la República Islámica y los talibán. Como dejó claro el Presidente (de Estados Unidos, Joe Biden en sus recientes comentarios, un arreglo negociado es la única solución", ha hecho saber en su cuenta de Twitter.



"El compromiso militar de Estados Unidos en Afganistán está llegando a su fin. Nuestro compromiso general con Afganistán, no", ha añadido el enviado especial. "Trabajaremos vigorosamente con todas las partes hacia el fin de esta guerra, y para conseguir garantías de seguridad, unidad, soberanía, e integridad territorial en Afganistán, y poner fin así a la agonía de los afganos", ha proclamado.



Durante la visita a la capital uzbeca, Tashkent, el enviado especial también participará en una conferencia internacional sobre relaciones regionales, siempre con la mirada puesta en Afganistán, donde los talibán se han hecho con el control de casi un centenar de centros de distrito en las últimas semanas.



"No me sorprende que el conflicto se haya intensificado, pero sí me sorprende el progreso que han logrado los talibán y espero que las fuerzas afganas, con la ayuda de sus aliados, les hagan retroceder. Pero repito de nuevo, no hay una solución militar", ha explicado esta semana el enviado, arquitecto del acuerdo de paz entre Estados Unidos y los talibán alcanzado en febrero de 2020.



Mientras tanto, Gobierno y talibán han proseguido en los últimos días las difíciles conversaciones de Doha, centradas ahora en cinco cuestiones clave: entre ellas la creación de una futura Constitución, un alto el fuego, una hoja de ruta política y la participación política en el período de transición, según fuentes próximas al proceso a Tolo News. Los talibán no se han pronunciado sobre la evolución de estas últimas negociaciones.