Statues of Confederate generals removed in Charlottesville.

Start: 10 Jul 2021 10:48 GMT

End: 10 Jul 2021 12:00 GMT

CHARLOTTESVILLE, VA, USA - Statues of Confederate Generals Robert E. Lee and "Stonewall" Jackson are set to be removed in Charlottesville.

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: REUTERS

Aspect Ratio: 16:9

Location: United States

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com