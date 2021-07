Acusan por posesión de armas a Frank Clark, de los Chiefs de Kansas City

En la imagen, el jugador Frank Clark, de los Chiefs de Kansas City. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Los Ángeles (EEUU), 9 jul (EFE).- Los fiscales de Los Ángeles acusaron al ala defensiva de los Chiefs de Kansas City, Frank Clark, de un delito grave de violación de armas derivado de su arresto el 13 de marzo por la Patrulla de Caminos de California, según un informe de The Kansas City Star.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles le dijo a The Star el viernes que había acusado a Clark, de 28 años, de un delito grave de posesión de un arma de asalto.

Clark fue arrestado en marzo, junto con otro hombre, cuando los oficiales dijeron que encontraron dos armas de fuego cargadas en su vehículo después de una parada de tráfico, informó el periódico, citando registros de la Patrulla de Caminos de California.

Clark también fue arrestado el mes pasado en Los Ángeles en un incidente separado en el que los oficiales de Policía supuestamente vieron una metralleta en su automóvil, pero ese caso sigue bajo investigación.

El abogado de Clark, Alex Spiro, dijo en el momento de su arresto bajo sospecha de tener un arma de fuego oculta en un vehículo que el arma pertenecía al guardaespaldas de Clark.

Según The Star, Clark será procesado por el cargo derivado del arresto de marzo el 14 de julio.

Si es declarado culpable, Clark podría enfrentar hasta tres años de prisión.