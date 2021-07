Vietnam.- La Justicia de Vietnam condena a cinco años y medio de prisión a un influyente periodista

HANÓI, 9 (DPA/EP)



Un tribunal de Vietnam ha condenado este viernes a cinco años y medio de prisión al influyente periodista Pham Chi Thanh por difundir "propaganda contra el Estado", tal y como ha confirmado su equipo legal.



El abogado Ha Huy Son ha indicado que, además, la corte ha impuesto durante un juicio a puerta cerrada una pena de cinco años de arresto domiciliario una vez salga de prisión. "Ha sido imputado por redactar, almacenar y difundir información propagandística, materiales y productos que se oponen al Estado", ha señalado.



"Thanh ha rechazado el veredicto y ha matizado que no ha violado la ley en ningún momento", ha recalcado Son, que ha afirmado que la corte ha tomado nota de sus declaraciones pero no ha aceptado su defensa.



El periodista, ya retirado, trabajó para Voice of Vietnam y ha expresado en numerosas ocasiones su apoyo a la democracia, además de sus críticas al Partido Comunista y el Gobierno, especialmente ante casos de corrupción.



En 2019 publicó un libro en el que recoge una serie de escritos críticos con el jefe del partido, Nguyen Phu Trong por su postura cercan a China. Para John Sifton, de Human Rights Watch, "no hay acusaciones sobre la comisión de un delito reconocible bajo el Derecho Internacional".